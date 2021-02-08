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夯爆！網拍轉賣Clubhouse邀請碼 賣家炒價喊破萬元
僅限ios系統用戶使用的Clubhouse是一款新創語音社群APP，近來在全球掀起熱潮。不過，想跟風卻沒那麼容易，Clubhouse採會員邀請制，想加入還得請熟人帶路，許多Clubhouse會員更是看準「一碼難求」的情況，紛紛將手中僅有的2組邀請碼放上網拍賣，目前國內有人最高以3,000元出售，國外則飆至9,999美金（約台幣28萬元）。
Clubhouse近日火速竄紅，這款APP在名人圈也相當受歡迎，包含特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah）等人，都是這款APP的會員之一。日前，日本AV女優波多野結衣、明日花綺羅、白石茉莉奈等知名女優「開房間」群聊，瞬間擠爆5千名粉絲，宛如大型粉絲見面會。
Clubhouse討論區拉近網友與名人之間的距離，讓不少人爭相尋求「邀請碼」。然而，就有網友立刻嗅到商機，將邀請碼上架至國內各網購平台，以蝦皮購物平台為例，邀請碼在平台上被炒價至3,000元。
此外，國外拍賣網站ebay同樣也掀起「賣邀請碼」熱潮，炒價風氣更是誇張，有賣家一次出售4組邀請碼，但喊價卻將近28萬台幣，讓人不敢置信，但此賣家也補充說明是為了籌措學費而開出高價。
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