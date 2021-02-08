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臉書推農曆新年限定特效 2月11日起亮相

中央社 / 台北8日電

臉書（Facebook）推出多款新年限定特效，2月11日起用戶將可陸續於臉書App動態消息上看到春節限定的品牌標誌、春節限定虛擬替身貼圖等，更可在臉書上使用新年濾鏡猜新春賀詞。

臉書指出，在Instagram上，用戶也可找到牛年相關的濾鏡與貼圖，與各地親朋好友分享年節氣氛與祝福。

根據臉書統計，過去一個月全球有超過2400萬用戶在臉書上討論農曆新年的到來，主要分享主題包含食物、禮物、居家擺飾、十二生肖新年運勢、傳統表演與服飾。在台灣，討論農曆新年的話題也十分受歡迎，最熱門的主題標籤包含#年菜、#火鍋、#紅包、#春聯、#拜拜。

從除夕至大年初三，用戶可在Facebook App上看到新年限定品牌標誌，同時將在動態消息頂部收到新年快樂的通知，以及在瀏覽動態消息中看到「祝您新年快樂」祝賀通知，象徵好運到來。

為了提供更多互動拜年方式，臉書推出多款新年主題的客製化虛擬替身貼圖，包含舞龍舞獅、新年掛飾及紅包，發文時可選擇兩款過年相關的背景主題，讓大家與各地的親友祝賀新年。另外臉書也推出濾鏡特效，用戶可以體驗用表情符號猜新年賀詞。

貼圖 紅包 春節

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