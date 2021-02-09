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他從Google街景圖發現獨棟房便宜賣的真相 網：挖到人骨不要太驚訝

聯合新聞網 / 綜合報導
男子發現警察出現在他想買的房子附近的Google街景圖裡。圖／取自Darren Connell Twitter
男子發現警察出現在他想買的房子附近的Google街景圖裡。圖／取自Darren Connell Twitter

蘇格蘭喜劇演員康奈爾（Darren Connell）日前分享自己在當地房仲網找到一間房價為6萬英鎊（約合新台幣230萬元）的房子，正當他沾沾自喜終於能以便宜價格入手自己第一棟房時，他發現Google街景照片裡的房子附近出現警察身影，才驚覺事有蹊蹺。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，康奈爾相中的獨棟房子為少見的一房格局，設有車道，車庫和私人花園。但康奈爾深入研究後了解房子位於蘇格蘭以暴力犯罪惡名昭彰的斯斯普林伯恩（Springburn）區，當地42％的居民擔心遭受暴力侵害。

康奈爾因此決定暫緩購屋計畫，但是網友葛韓（Julia Graham）建議康奈爾應該要買下這棟房子，笑指：「至少在你搬進去時，會有人幫你拆行李。」網友林區（Jay Lynch）也認為很划算，「前門還配有警衛超安全的。」

雷吉爾斯基（Andrzej Rygielski）則表示如果搬進去在花園裡發現骨頭不要太驚訝，「畢竟警察不見得有時間去找屍體。」

蘇格蘭 屍體 英國 警察

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