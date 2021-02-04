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中國最大字幕組「人人影視」真的玩完了？上海警方逮捕14名成員

聯合新聞網 / T客邦

中國的「人人影視」從去年開始，就已經出現各種狀況，網站關了又開，開了又關。從上個月開始，網站又停擺了。有些網友覺得或許人人影視還會跟以前一樣「再起」，不過現在看來應該是無望了，因為上海警方宣布，已經逮捕了14名人人影視的成員。

「人人影視」原本從「YYeTs美劇論壇」起家，本來單純只是字幕組分享字幕，然後把字幕壓成影片分享。後來他們發展成中國最大的字幕組，而且因為盜版資源被美國影片協會點名列入黑名單。這中間他們也推出過「人人美劇」、「人人視頻」，但後來都因為盜版問題關掉，然後又跳出來聲明自己與上述這些服務無關。

而在這段期間，他們為了維護網站的營運，不但試圖發行過數位貨幣、賣過硬碟，甚至還推出過紀念版路由器。

而從上個月開始，人人影視官網宣布「正在清理內容」，所以不提供客戶端使用。不過大陸網友則爆料，人人影視已經長達1個月無法使用，有版權問題的影片也都已經撤下，預告人人影視末日可能要來了。

而現在，上海警方宣布，歷經三個月縝密偵查，在山東、湖北、廣西等地警方的配合下，偵破特大跨省侵犯影視作品著作權案，抓獲以梁某為首的犯罪嫌疑人14名，查處涉案公司3家，查獲作案用手機20部和電腦主機、伺服器12台，涉案金額1600餘萬元。

上海警方表示，自2018年起，犯罪嫌疑人梁某等人先後成立多家公司，在中國境內外分散架設、租用伺服器，開發、執行、維護「人人影視字幕組」APP及相關網站，在未經著作權人授權的情況下，通過境外盜版論壇網站下載獲取片源。

梁某以約400元（人民幣）/部（集）的報酬僱人翻譯、壓片後，上傳至APP伺服器向公眾傳播，通過收取網站會員費、廣告費和出售刻錄侵權影視作品移動硬碟等手段非法牟利。現初步查證，各端口應用軟體刊載影視作品20000餘部（集），註冊會員數量800餘萬。警方已對上述犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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