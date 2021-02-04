邀請碼、開房間？爆紅的語音社群Clubhouse 究竟是何方神聖？

最近在網路圈爆紅的 Clubhouse 究竟什麼來頭？

玩膩了滑動態牆看貼文的社群嗎？近期新一代社群 App 再次引爆熱潮。「誰有邀請碼？」「去開房間」都是從這款矽谷新興社群服務「Clubhouse」而生，究竟背後推手是誰，為何又於社群上掀起話題？

事實上，在去年疫情爆發不久，居家隔離實施，大眾需要遠端互動讓社群應用程式需求更大，「Clubhouse」也在此時誕生，如今也歷時將近一年。

來自矽谷的語音社群 估值已達 10 億美元

Clubhouse 將自己定義為「與世界各地的朋友和其他有趣的人，一起娛樂、語音對話的平台。」Clubhouse 背後的軟體開發商 Alpha Exploration 在 2020 年 2 月於矽谷成立，推出這款僅接受邀請碼才能加入的語音社群應用程式，初期使用者規模只有千人，而且都是特定關係的人士才能加入。

不過背後的開發者到底是誰呢？事實上，其一是曾於 2012 年推出社群媒體應用程式 Highlight 的矽谷企業家 Paul Davison ，另外還有前 Google工程師 Rohan Seth 。

Clubhouse 原先沒有在任何 App 商城上架，但在四個月前悄悄地登上了 App Store，而根據外媒報導 Android Google Play 也在籌備中。

App Store 截圖

2020 年 5 月進行了 1200 萬美元的 A 輪募資，由風險投資公司 Andreessen Horowitz （a16a)取得領投，合夥人 Andrew Chen 加入董事會，截至 2020年 12 月，該應用程式有 60 萬註冊用戶，並且僅可限收到邀請的用戶加入。

在近期爆紅一波後，根據分析服務 Sensor Tower 的數據目前全球估計有 130 萬用戶（持續看漲中）。至 2020 年 12 月，估值接近 1 億美元。2021 年 1 月 21 日，該估值達到 10 億美元。

為何爆紅？語音體驗、邀請碼稀有性，打造名符其實的「俱樂部」

邀請數量有限，可說是讓 Clubhouse 更有話題性的關鍵之一。現在 ebay 上出現大量的邀請碼販售，價格突破 100 美元，畢竟光是能夠加入，開始加入房間裡面體驗的語音交流就是一件尊爵不凡的事情，可說是名符其實的「俱樂部」，早在先前娛樂圈和科技界的知名人士陸續成立帳戶，MC Hammer、Kevin Hart 、歐普拉也出現在此，近期連 Elon Musk 也宣布加入引來一陣騷動！

在 Clubhouse 上加入「房間」的語音對話體驗很像在開遠端會議，有一位主持人可決定房間的發言權，然後一班使用者可以挑主題，自由參加你有興趣的聊天室。想必經歷疫情的所有人都對類似模式相當熟悉，不過最重要的是，一旁聽眾只有語音而沒有聊天功能，在房間只會顯示用戶名與大頭貼照片。

看完上述的機制，你對於 Clubhouse 的模式應該有概念了。不論是名人加入房間或是邀請碼的稀有性，這些特性看起來就很容易炒作。

投資人獨到眼光怎麼看？

近期 Andrew Chen 也透過文章告訴大家如何與兩位創辦人結識、為什麼會樂意投資的故事、以及 Clubhouse 為何是他心中「獨一無二的的社群應用程式，特別是對於創作者來說」

或許我們無法預測這款 App 會紅多久，但可以了解一下投資人的獨到眼光。

👇 Some news:

I've led a16z's new investment in Clubhouse and have joined the board. Essay below that covers:



- how I know founders @pdavison @rohanseth

- why we're excited to invest

- how we think Clubhouse is unique - particularly for creators!https://t.co/2t1Uzj2uJ4 — Andrew Chen (@andrewchen) January 24, 2021

其實 Paul Davison 並不是誤打誤撞打造出這款 App 的，Andrew Chen 盤點自認識 Paul Davison 以來的歷程，從 2012 年打造社群服務 （Highlight 後來賣給 Pinterest），持續積極研究新事物的他後來再開發出另一款名為 Talkshow 的應用程式，在 Talkshows 上主持人可在Twitter 上時播放自己的節目並向聽眾提問的 App。

這款目的是讓 Podcast 體驗更容易更有趣，而這也催生日後 Clubhouse 的出現，「受邀用戶可加入俱樂部」，就是源自於「聽眾以邀約的身份出現在節目中。」的概念。

Andrew 提到，十年來 Paul 一直致力於社群產品的開發、迭代和嘗試新的想法，從過去的實驗中學到東西，致力用創造性的方法將人們匯聚在一起。

雖然加入 Clubhouse 讓用戶有種尊榮感，但現在看來其實概念很簡單，更像是在線上參加私密的 Podcast，不用注視螢幕可以同時做其他事情，但同樣你也可以舉手發言。Andrew 認為比起緊盯著螢幕觀看的社群媒體，Clubhouse 可讓用戶在參與「聆聽」同時做其他事，散步、洗衣服或運動都可以。

想想這是不是有點類似你在參加一個大型遠端會議，有時候可以稍稍分心做別的事情，但你仍然可以舉手，眼睛與社交互動沒有太多壓力，重點是在房間中可能是很多不同主題的有趣對話。

Clubhouse 的目的是實現思想交流，而不僅是消耗經高度編輯的靜態內容。這是一種全新的體驗，讓線上社群活動帶來了新文化。

Andrew 說自己睡覺前也會打開收聽，參加過來自不同政治領域的主題，擁有積極的交流互動，不過當然可能偶爾還是會在房間內引發衝突和爭執，這可能是待解的問題之一，團隊如今也正在思考如何建立一個更具有信賴度與安全的空間。

儘管一定程度的衝突和誤解是不可避免的，畢竟沒有一家社群公司可以免於這項挑戰，但目前團隊仍在重新思考線上交流的方式，致力建立一個可信賴的，安全的空間讓用戶使用。

至於商業模式也令人好奇，畢竟目前免費又是無廣告，Andrew 則表示以現在形式來說，也和過去氾濫的廣告，衝點閱、衝點擊不太一樣，現在 Clubhouse 是專注最初構想的「核心創作者」，比如與 Clubhouse 合作的創作者定期舉辦每週的表演、活動，推出獎勵機制等等，並不是基於廣告業務，和過去的社群很不同。

爆紅引發疑慮 社群服務難逃的議題

根據 App Figures 數據，英國和德國現在是美國以外下載量最高的國家。上週，Clubhouse 成為德國 iOS 上下載次數最多的應用服務。

雖然再度爆紅，但難免引發外界不同的疑慮，包含商業模式和隱私問題都尚未明朗，就有學者便對 Clubhouse 的商業模式提出懷疑，「目前免費無廣告，很顯然，用戶的個資在 Clubhouse 的商業模式中扮演重要角色，幾乎所有社群平台都是如此。」

數據是有價值的，尤其是當說明了消費者的行為或政治態度時

研究數據保護法的律師 Nina Diercks 研究了 Clubhouse 用戶指南並指出，雖然Clubhouse 不會直接兜售用戶資料，但不代表不會用於其他目標廣告群組的行銷或其他用途，另外也點出 Clubhouse 的隱私政策幾乎無法承受最嚴數據保護法 GDPR 的檢驗。

當然 Clubhouse 還是得面對如何維持房間秩序，衝突暴力甚至是仇恨言論等等，如何平衡言論自由與衝突，永遠都是一道難題。

目前在台灣社群上開始引起曬照潮，來自於成功加入或多或少的優越感，至於這款 App 會長紅嗎？又如何克服社群服務難逃的各種倫理問題，值得持續關注。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》