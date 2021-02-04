微信、QQ排除第三方短影片服務 字節跳動指控騰訊壟斷市場

字節跳動以旗下抖音品牌名義在北京知識產權法院向騰訊提告，控訴騰訊旗下微信、QQ從2018年4月起，就以內容整治理由針對抖音等短影片服務設下長達3年之久的「禁令」，藉此阻止抖音等服務透過微信及QQ平台分享。

相較之下，騰訊反而在此期間透過微信、QQ平台打造自有短影片服務，並且透過自身平台可觸及數億人規模用戶族群，尤其微信目前每月活躍用戶達12億，而QQ每月活躍用戶人數也達6億人情況下，字節跳動認為騰訊藉由刻意限制其他服務取用微信等服務資源，明顯是為了造成市場獨佔，因此有濫用自身優勢形成市場壟斷事實。

除了指控騰訊違反市場壟斷，字節跳動更要求法院對騰訊下令禁止壟斷行為，並且要求約人民幣1億元的賠償金額。

不過，騰訊方面則是以抖音在內多款第三方服務以不正當方式取用微信用戶個資，並且被法院下令限制，並且回應指稱字節跳動以抖音名義提告為惡意構陷。

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