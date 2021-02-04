刪錯照片？Instagram新增「最近刪除」功能 可找回30天內刪除的照片

想刪除自己 Instagram 上的照片很簡單，但是如果刪錯照片或後悔刪除照片時該怎麼辦？

Instagram 將新增「recently deleted (最近刪除)」功能，被刪除的照片會在這個其他人都看不見的空間單獨存放 30 天，當刪錯照片或後悔刪除時，都還有機會能夠補救。

圖片及資料來源：The Verge

這項功能就像是 iPhone 照片App 的最近刪除資料夾，在「最近刪除」空間裡只有帳號所有人才能看到內容。使用者如果想要恢復或永久刪除「最近刪除」的照片，必須先透過簡訊或 Email 進行雙步驟驗證身份才能恢復或永久刪除照片。

要注意的是，被刪除的照片、影片等會存放在「最近刪除」資料夾 30 天，時間過了就會自動刪除，限時動態則是只會保存 24 小時，時間到了就會刪除。

以後，使用者只要進入 Instagram 的「設定」功能，選擇「帳號」就能找到「最近刪除」選項。

對於誤刪或後悔刪除照片的使用者來說，這項功能就像後悔藥。不過，這卻是 Instagram 公司保護駭客入侵帳號而特別設計的功能，因為當駭客入侵使用者帳號後，通常必須先刪除所有帳號內容才能重新取得使用權限，這對使用者來說可是巨大災難。而有了這項功能，就像提供一個暫時存檔，讓使用者取回帳號後，還能有找回所有照片、影片的一種方式。

圖片及資料來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》