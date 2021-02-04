快訊

恫嚇學生受治療？新加坡教育部「她／他性別」風暴

黃捷說無黨派奧援 時力志工：真心換絕情「很想罵髒話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

刪錯照片？Instagram新增「最近刪除」功能 可找回30天內刪除的照片

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：The Verge
圖片及資料來源：The Verge

想刪除自己 Instagram 上的照片很簡單，但是如果刪錯照片或後悔刪除照片時該怎麼辦？

Instagram 將新增「recently deleted (最近刪除)」功能，被刪除的照片會在這個其他人都看不見的空間單獨存放 30 天，當刪錯照片或後悔刪除時，都還有機會能夠補救。

圖片及資料來源：The Verge
圖片及資料來源：The Verge

這項功能就像是 iPhone 照片App 的最近刪除資料夾，在「最近刪除」空間裡只有帳號所有人才能看到內容。使用者如果想要恢復或永久刪除「最近刪除」的照片，必須先透過簡訊或 Email 進行雙步驟驗證身份才能恢復或永久刪除照片。

要注意的是，被刪除的照片、影片等會存放在「最近刪除」資料夾 30 天，時間過了就會自動刪除，限時動態則是只會保存 24 小時，時間到了就會刪除。

以後，使用者只要進入 Instagram 的「設定」功能，選擇「帳號」就能找到「最近刪除」選項。

對於誤刪或後悔刪除照片的使用者來說，這項功能就像後悔藥。不過，這卻是 Instagram 公司保護駭客入侵帳號而特別設計的功能，因為當駭客入侵使用者帳號後，通常必須先刪除所有帳號內容才能重新取得使用權限，這對使用者來說可是巨大災難。而有了這項功能，就像提供一個暫時存檔，讓使用者取回帳號後，還能有找回所有照片、影片的一種方式。

圖片及資料來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram 駭客

延伸閱讀

IG新功能讓小帳現形！網擁「5帳號」怕爆 他曝關閉設定藏在這

特斯拉新電動車設計傳曝光 iPhone變身數位鑰匙

秀舞技被拱踢館「乘風破浪的姐姐2」？小S秒回有原因

伊雯瑞秋伍德受夠活在恐懼中 控瑪麗蓮曼森性虐

相關新聞

李子柒YouTube訂閱量達1,410萬 刷新世界紀錄

金氏世界紀錄官方微博2日發布，被譽為「古風美食第一人」的大陸網紅李子柒，於今年1月25日以1,410萬的YouTube訂...

名流大咖都在用 全球爆紅的Clubhouse有什麼魅力？

近幾個月來，全球從名人至網友都大聲敲碗、吵著要拿到數量有限的「邀請函」，以加入當前最夯語音社群平台Clubhouse。

有年紀才知道這些網站！資深鄉民狂推時代的眼淚：回憶都回來了

網際網路問世至今已超過30年，在人類的歷史中並不算長，卻明顯改變大部分人的生活。30年間出現各種網站的興盛與衰敗，有PTT網友好奇詢問，哪些網站一聽就知道至少是7年級生，「甚至6年級」才會懂的？原po舉出無名小站、奇摩家族、阿貴動畫，釣出資深鄉民推文，留言直喊「看了這篇，回憶都回來了」。

刪錯照片？Instagram新增「最近刪除」功能 可找回30天內刪除的照片

想刪除自己 Instagram 上的照片很簡單，但是如果刪錯照片或後悔刪除照片時該怎麼辦？ Instagram 將新增「recently deleted (最近刪除)」功能，被刪除的照片會在這個其他人都看不見得空間單獨存放 30 天，當刪錯照片或後悔刪除時，都還有機會能夠補救。

微信、QQ排除第三方短影片服務 字節跳動指控騰訊壟斷市場

字節跳動以旗下抖音品牌名義在北京知識產權法院向騰訊提告，控訴騰訊旗下微信、QQ從2018年4月起，就以內容整治理由針對抖音等短影片服務設下長達3年之久的「禁令」，藉此阻止抖音等服務透過微信及QQ平台分享。

Clubhouse「聲」財有道 繼podcast爆紅

日前得到10億美元投資的語音社群平台「Clubhouse」最近爆紅，連特斯拉執行長馬斯克都加入「開播」。媒體分析Clubhouse高人氣的原因，除了搭上疫情下人們無法實際交流所興起的虛擬互動熱潮外，獨特的邀請制、不留紀錄和即時語音互動性，都讓Clubhouse被看好成為：繼podcast後另一個爆紅平台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。