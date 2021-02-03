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有年紀才知道這些網站！資深鄉民狂推時代的眼淚：回憶都回來了

聯合新聞網 / 綜合報導
無名小站「無名正妹時計」。 記者杜建重／攝影
無名小站「無名正妹時計」。 記者杜建重／攝影

網際網路問世至今已超過30年，在人類的歷史中並不算長，卻明顯改變大部分人的生活。30年間出現各種網站的興盛與衰敗，有PTT網友好奇詢問，哪些網站一聽就知道至少是7年級生，「甚至6年級」才會懂的？原po舉出無名小站、奇摩家族、阿貴動畫，釣出資深鄉民推文，留言直喊「看了這篇，回憶都回來了」。

不少網友贊同原po所說的，「無名對現在來說就是老人的象徵」，且當年網路普遍不如現在快速，有人回憶「阿貴在撥接的年代看一集要跑半個小時」。根據維基百科，無名小站成立於1999年，在2013年底正式關站。阿貴同樣於1999年誕生，是台灣動畫公司所推出的一系列Flash動畫，一度紅到日本，最後在2016年停止網站營運。

動畫人物阿貴。 記者徐兆玄／攝影
動畫人物阿貴。 記者徐兆玄／攝影

網友紛紛翻出記憶中「我的最愛」，論壇類如「台灣論壇、鐵之狂傲」，遊戲類的「遊戲基地、地窖」，入口網站「KIMO、蕃薯藤」，以及聽音樂常用的魔鏡歌詞網、天馬音樂網、ezpeer等。

其中遊戲攻略網站「地窖」引起不少人共鳴，不約而同喊出「不入地窖，焉能睡覺；一出地窖，驚動萬教！」地窖網站消失後，在2008年曾有網友張貼地窖復活的消息，引起老玩家一陣騷動，興奮地說「沒想到讓我等到這一天」。

其他如知名免費儲存空間「便當狗(Badongo)」、史萊姆的第一個家，以及被形容成消失25年的名詞「亞卓市」，全都在網友的回憶口袋名單。值得一提的是，史萊姆的第一個家至今仍持續每日更新，可以輕鬆找到多款「時代的眼淚」重溫當年。

網友留言文字雲。 圖擷自wordcloud
網友留言文字雲。 圖擷自wordcloud

Flash 動畫 影音網站 網路遊戲 網際網路

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