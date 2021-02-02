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蘋果將限制廣告追蹤 臉書推「自家提示」反擊

中央社 / 台北2日電
蘋果公司iOS 14將顯示新的隱私彈出通知，以限制廣告追蹤。 美聯社
蘋果公司iOS 14將顯示新的隱私彈出通知，以限制廣告追蹤。 美聯社

蘋果公司iOS 14將顯示新的隱私彈出通知，以限制廣告追蹤。臉書對此表示，將在螢幕上顯示自己的提示，提供更多資訊說明臉書如何運用個人化廣告幫助小型企業。

蘋果多年來為手機App開發商提供廣告識別碼（IDFA），幫助它們在各個程式間連結同一個用戶。但蘋果今年初表示，將要求手機App向用戶顯示一次性彈出訊息，以徵求同意來讀取廣告識別碼。臉書（Facebook）等應用程式開發商擔心，這種彈出的警告訊息可能會使用戶卻步，從而嚴重破壞廣告效果。

臉書發布最新聲明表示，蘋果的新提示呈現了個人化廣告和隱私之間的錯誤權衡。事實上，臉書在提供個人化廣告的同時，也能保障用戶隱私。蘋果這樣做只是為了自己的服務和目標性廣告產品。

臉書聲明指出，為了幫助大家做出知情的決定，臉書也將在螢幕上顯示自己的提示，提供更多資訊說明臉書如何運用個人化廣告幫助小型企業，並讓旗下的應用程式可繼續免費使用。在臉書的提示中同意授權，不會讓臉書收集新類型的數據，這只表示臉書可以繼續提供更好的體驗。

臉書也整理蘋果iOS 14追蹤提示的5大須知事項。首先，蘋果要求所有應用程式開發商顯示提示，得到用戶同意後，才可在其他應用程式和網站上使用用戶資訊，但這項規則並不適用於蘋果旗下應用程式。

其次，如果用戶授權臉書和Instagram，在這兩個應用程式上看的的廣告不會改變。如果拒絕授權，用戶仍會看到廣告，但廣告與用戶的關聯性將相對較低。

第三，臉書認為，蘋果的提示省略重要的背景資訊，試圖阻撓用戶同意授權。例如當中並未提及個人化廣告如何讓應用程式持續提供免費服務。

第四，為了幫助用戶做出知情的決定，臉書會在螢幕上顯示臉書如何運用個人化廣告，以及在應用程式中為用戶提供的控制選項。

第五，用戶透過提示同意授權，不代表臉書將收集新類型的數據，僅表示臉書可以繼續在旗下應用程式向用戶展示個人化廣告。

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