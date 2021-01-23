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用維基百科瀏覽方式分析好奇心！研究：發散瀏覽者對生活較滿意

聯合新聞網 / INSIDE
瀏覽維基百科網頁的探索行為可被分為兩種模式——忙碌者（busybody）與獵人（hunter）。歐新社
瀏覽維基百科網頁的探索行為可被分為兩種模式——忙碌者（busybody）與獵人（hunter）。歐新社

你是發散廣泛，思維跳躍充滿開放性的「忙碌者」模式，還是集中專注、閉鎖在特定知識領域的「獵人」型呢？

你是那種遇到不瞭解或好奇的事物時，就會情不自禁從 google 搜尋結果點入維基百科（Wikipedia）網頁，去查找說明的人嗎？又或是你在年少不懂事時，維基百科有時會成為你做報告的好幫手呢？（這個行為不好請勿學習）

總而言之，維基百科是網路世代中生活不可或缺的良伴，讓人隨時可盡情滿足自己的好奇心。因應這個網路行為現象，科學學刊《Nature Human Behavior》以此發表了一項新研究，分析人們瀏覽維基百科網頁時，從客觀數據角度理解好奇心的行為，進而從中發現兩種好奇心的體現模式。

研究人員徵求 149 名參與者，在 21 天內每天 15 分鐘瀏覽維基百科，總共查看了 18654 頁的資料。研究人員利用這些數據，以圖論（graph theory）的數學理論來進行分析。圖論研究通常用於描述且指示多種物件中的關係與牽連。

兩種好奇心模式：忙碌者、獵人

根據上述的研究發現，瀏覽維基百科網頁的探索行為可被分為兩種模式——忙碌者（busybody）與獵人（hunter）。研究人員以「網頁」作為節點，並以兩個網頁的文本相似性連出節點之間的關係，繪製出以下的示意圖：

忙碌者（busybody）與獵人（hunter）的閱覽行為擁有相當大的差異。
忙碌者（busybody）與獵人（hunter）的閱覽行為擁有相當大的差異。

忙碌者喜歡大量蒐集不同種類的資訊，而這些資訊通常廣泛且淺薄，在閱覽行為上形成了較為鬆散的網路結構。從圖片上可見得，鬆散的網路結構路徑較長，且節點與節點之間較為開放、不閉鎖。

而獵人模式則相反，對於知識的好奇心較為集中且專注，容易形成緊密的網路，節點較為集中且總路徑長度較短。

兩種模式的行為動機？

為了徹底瞭解參與者的行為模式，研究者進一步觀察參與者針對社交互動、心理壓力、幸福感的調查問卷，試圖找出兩種模式存在的原因。

經過一連串的問卷調查，研究者發現獵人式的瀏覽行為，是為了填補心理狀態的空白，例如「貧窮」的狀況可能會使人成為獵人式的好奇心模式，是為了彌補某種知識的空白而做出積極的作為。而忙碌者較偏好瞭解全新的資訊與知識，這些新知令他們感到滿足與開心，因此才會在網頁的點與點之間進行大幅度的跳躍，產生不連貫性。

舉例而言，在調查中擁有高心理匱乏感的參與者在搜索猶太人的歷史時，網頁搜尋從「德國歷史」、「猶太歷史」、「反猶太主義暴動」到「錫安主義」。但忙碌者的瀏覽紀錄會從「物理化學」，突然跳到「#MeToo」，完全毫無關聯。

來自賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）的研究者 Danielle Bassett 表示，每個人的好奇心模式皆會因為外在或內在因素產生變化，並非永遠固定。「我們假設，當個體提升對於新知識、新感官、新鮮感的渴望時，也許就會從原先的獵人模式轉向忙碌者模式。」

研究也發現，好奇心與心理健康息息相關。充滿好奇心的人往往對生活現況更加滿意，且焦慮感較低。而透過新知隨時都可以被探索的安全感，個體也可以促進好奇心與滿足感，達到良善的循環。

最後，談到為何選擇維基百科作為研究的觀察主體，Bassett 說：

「不論你是外向者還是內向者，維基百科給每個人在好奇心的實踐中擁有平等的機會，並且無廣告置入的搜尋引擎，讓人們成為掌舵自己好奇心的船長。」

《本文作者 MindyLi ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

維基百科

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