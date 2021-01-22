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招募馬斯克推特回應專員？特斯拉新職缺內容引人注目

聯合新聞網 / INSIDE
特斯拉在去年解散公關部門，而執行長伊隆・馬斯克（Elon Musk）本人仍持續在自己的推特上傳達公司訊息。 路透
特斯拉在去年解散公關部門，而執行長伊隆・馬斯克（Elon Musk）本人仍持續在自己的推特上傳達公司訊息。 路透

由於特斯拉缺少公關部門，所以也沒辦法得到官方任何回應。

以精簡人力著稱的特斯拉在去年解散公關部門，而執行長伊隆・馬斯克（Elon Musk）本人仍持續在自己的推特上傳達公司訊息，不過當然也造成不少資訊斷層。

對於 4,260 萬的關注者來說，或許從馬斯克推特接受資訊已是家常便飯，不論是產品更新、對特斯拉股價的洞察、熱賣產品以及回應顧客特斯拉產品相關的問題等，而近日有眼尖的網友發現特斯拉正在招募一個新職缺。

職缺列表上寫著：「特斯拉能源專家提供頂級顧客服務，處理了各種客服問題。專家將是藉由適當的管道解決客訴，針對 CEO 在社群媒體上將有批判性思考的升級。」

目前不清楚這個新職缺的細節，是另外經營其他官方帳號，或是直接輔助馬斯克回覆推特，不過可注意到 Tesla Support 的推特帳號在 2016 年 6 月就加入，至今沒有任何發文。當然目前與特斯拉請求回應的媒體，因為其缺少公關部門，所以也沒辦法得到任何回應。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

特斯拉 馬斯克 社群媒體 推特

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