交友網站都是騙？他約會時發現「差很大」 網友：逆向操作有驚喜

一位化名為tdime23的24歲男性網友日前在社群平台Reddit發問：「在社交平台上放『照騙』誘導別人上鉤會有好結局嗎？」

tdime23說他上週在交友網站Bumble跟一位23歲女網友相談甚歡，女網友的大頭照是全身照，看起來很迷人。後來兩人相約見面，tdime23發現對方跟大頭照的樣子完全不像，「至少比照片看起來胖了40公斤」，但基於禮貌還是跟對方聊了一小時最後藉故離開。

tdime23認為用「照騙」找對象注定失敗，強調自己也曾超重，但從不會在照片裡掩蓋自己超重的事實。他不在意對方是否超重，「而在乎對方是否說謊。」

網友pineapplepredator表示自己在社交平台上都使用最近期、最沒有修飾的大頭照，「以防對方認為我在詐欺。」

網友DruPicklez也說自己都使用比現在胖20公斤的大頭照，約會對象親眼看到他都會說「本人比照片可愛多了！」DruPicklez提到雖然知道應該要更新大頭照，但實在很怕別人說他是「感情騙子」，而且看了他比較難看照片，還會想跟他見面的女孩通常都不錯。