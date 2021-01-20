46％人曾退出過！挽回或吸引退訂戶 成串流大戰新考驗

如何吸引退訂戶回流或訂閱新平台，成為串流大戰的下一個考驗。統計指出，去年10月一份調查顯示有46%的調查對象有退訂串流平台的經驗，大部分理由是該平台吸引他們觀賞的節目已經完結。專家預測，2021年各大串流平台會大幅改善介面，提升用戶體驗，留住訂閱、增加觀眾黏著度，或者吸引從其他平台退訂的閱聽眾。

洛杉磯時報報導，根據德勤會計事務所（Deloitte)去年10月，針對1100人的調查發現，有46%的人在過去一年有退訂串流服務的經驗，比起2020年年初的20%有大幅增加。針對有退訂經驗的閱聽眾，62%表示退訂的理由不外乎是吸引他們訂閱的電影或者節目已經播映完畢或者看膩了。

另一項數據則顯示，每個用戶平均訂閱了5個不同平台的串流服務，且其中3個是在疫情開始前就有訂閱。分析認為，訂閱驟增對串流平台是好事，但急遽增加也意味訂戶會因為預算、生活型態改變等退訂，訂閱和退訂速度都會加快。

該如何留住訂閱戶、吸引舊客回流，或者把訂閱戶從別的平台吸引過來，成為串流大戰的新議題。專家預測20221年，各大串流平台會投入改善介面設計，提升訂戶的用戶體驗，精準投訂戶所好，讓訂戶更容易搜尋到喜歡的節目。

由於經濟影響，越來越多訂戶寧可觀看帶有廣告的免費串流服務，也要省下串流訂閱的費用，因此2021年的串流服務會更注重免費體驗，從前述調查來看，有60%的答卷者表示他們也有使用免費的串流服務。

另外根據產業研究機構Kantar調查，去年第四季HBO Max是獲得最多新訂戶的贏家，大多是為了《神力女超人1984》。相對之下，Netflix的新訂戶增長放緩許多，除了漲價所致，還有因為劇集《小可愛（Cuties）》引發戀童爭議也是退訂理由之一。此外，去年第四季最受歡迎的串流影劇是由Disney+推出的《曼達洛人》。

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