封殺奏效？科技巨頭「噤聲」川普後 選舉舞弊假消息下降73％

瞬間掃蕩大量消失的假消息與主題標籤這顯示了科技巨頭手握極為鋒利的雙面刃...

上週我們幫讀者整理了川普遭到各大社群媒體取消，以及右翼份子大量逃竄到 Parler 後再遭科技巨頭們趕盡殺絕，詳列從事發經過與時間軸，不過在「取消」後社群媒體上會發生什麼變化，的確讓人好奇。

趕盡殺絕後 大量消失的言論與標籤

近日，一家來自舊金山的 SaaS 媒體情報服務公司 Zignal Labs 公佈了一份研究報告，在川普和相關的單位「被噤聲」後的一週，在網路上與選舉相關假消息減少了 73%，根據《華盛頓郵報》引述研究報告指出，在川普被推特禁止後的一周內，多個社群媒體網站上有關選舉舞弊的討論從 250 萬個提及下降到 68.8 萬個，可以看出科技巨頭聯手的強大作用。

選舉相關的假消息在連續數月中儼然成為網路上主要的假消息內容，而這股趨勢從 11月3日大選之前就開始攻佔網路平台，受到川普本人及相關盟友的大力推動，勢力範圍更為龐大。Zignal 發現在推特於上週 1 月 8 日封殺後，與其他平台包含 Facebook、Instagram、Snapchat、Twitch、Spotify、Shopify 跟進，川普和支持者失去重要的傳播平台，一下子假消息就瞬間減少了！

Zignal 發現與國會大廈暴動相關的主題標籤的使用也大大減少。另外，提到相關主題標籤#FightforTrump 在尚未噤聲的前一周被大量發表在 Facebook、Instagram、Twitter 和其他社群媒體服務中，現在也下降約 95％。此外，#HoldTheLine 和「為川普遊行」（March for Trump）等詞彙也下降超過 95％。

Zignal 研究也發現，「匿名者 Q」（QAnon） 信奉者使用的主題標籤在過去一周內同樣呈現下降趨勢，但對其領導者「Q」的提及增加 15％。顯然是因為對國會大廈的襲擊相關報導與討論大量增加的原因。

在川普被驅逐出平台後，社群巨頭們也採取了其他行動，當中包含推特禁止 7 萬多個陰謀論「匿名者 Q」（QAnon）相關的帳號，華盛頓大學的假消息研究員凱特·斯塔德伯特（Kate Starbird）對此表示：「這些行動同時發生，可能有效在短期內大大減少線上假消息流傳的數量。不過目前的確尚無定論，需要更長遠的時間來看。

科技巨頭手握極為鋒利的雙面刃

調查結果突顯的不只是這次美國選舉之亂，更重要的是顯示假消息在社群媒體長期存在的蝴蝶效應，在社群系統 中，初始條件下微小的變化能帶動整個系統的長期的巨大的連鎖反應。彼此之間不斷增強和擴大，也顯示針對錯誤資訊的協同行動將如何發揮作用。

如今，在言論自由保護傘與內容監管審查的兩難仍備受討論，審查標準難以統一實際執行上有困難，言論自由是民主法治國家保障之重要人權，但在沒有限度的自由下，要面對的就是假訊息在眾多社群下連帶更大的效應，對社會產生難以預測的衝擊。

對網路用戶來說一直難解的假消息問題，在這次的聯手取消下，彰顯出這些科技巨頭們手握極其鋒利的雙面刃，未來是否能善盡責任，讓彼此間將內容管理的原則與做法更加公開透明，共同建立起更一致且能更服眾的標準，然而迎來拜登與民主黨執政又有這樣的可能性嗎？未來的四年值得持續關注。

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》