原來Netflix可以調畫質？使用Safari、Microsoft Edge超高清畫質一次看

選對瀏覽器，體驗高畫質的美好

平常你習慣用手機、電腦，還是電視來看 Netflix 呢？今天 Henley 要來分享一個（我自己覺得有點重要）的小撇步，那就是，只要選對瀏覽器，你也可以用電腦在 Netflix 上觀看 1080P 的影片！

其實，在電腦用不同的瀏覽器觀看 Netflix，所呈現的畫質其實是會有差別的，像是 Google Chrome 能支援到 720P，但如果是使用 Microsoft Edge 或 macOS 11.0 或更新版本上的 Safari，就可以支援到 1080P 的高清畫質，這邊就同時開啟 Chrome 和 Safari 來播放一樣的影片，讓大家看看畫質上的差別啦！

在看影片前你一定要知道的小步驟

不過在開啟 Netflix 後，有個小步驟對畫質來說很重要，首先，請大家先進到「帳戶」內，並點選「播放設定」

下一步在「單螢幕數據使用量」選擇「高」，之後用電腦開啟 Microsoft Edge 或 Safari 觀看 Netflix 時，就會呈現出最高畫質啦

接著就是瀏覽器畫質評比時間！Henley 用兩台相同型號的 MacBook Air 來播放一樣的電影（兩台筆電的亮度皆相同，都調整到最亮），左邊的螢幕使用 Chrome，右邊則是使用 Safari，這邊先給大家看看兩個畫面的差別（提醒：因為是翻拍的，所以畫面呈現和肉眼實際所見還是會有差喔）

▼先來看看左邊使用 Chrome （支援到 720P）的影片畫面，臉部細節看起來有微微的顆粒感，且畫面偏紅（和右邊的畫面比起來，會有點糊糊的感覺），而右邊使用 Safari（支援到 1080P）的畫面在對比度、陰影上更為明顯，人物的五官也比較立體、銳利

如果想要進一步查詢影片畫質的話，也可以透過快捷鍵（Windows：Ctrl+Alt+Shift+D / macOS：Ctrl+Option+Shift+D）來檢視，便可以從 Play bitrate（a/v）後方的數字，看到目前的解析度！使用 Chrome 播放時的畫質是 720P

▼另一邊用 Safari 播放的畫質則為 1080P

不過其實 Netflix 的畫質和網路速度也是有關係的，官方建議網速至少要為 25Mbps，才能夠盡情享受高畫質影片。是說我原本也習慣開 Chrome 看 Netflix，直到用了 Safari 才大大體驗到高清畫質的美好（？），尤其是特寫臉部的鏡頭，看起來好近，好清楚啊～～以上就是關於 Netflix 畫質調整的分享啦，另外 Linzy 最近也分享了 5 個 Netflix 追劇小技巧，想知道更多有關 Netflix 的小撇步嗎？趕快點進影片看看吧！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》