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討厭數位足跡被追蹤？來試試6大瀏覽器擴充程式

聯合新聞網 / INSIDE
如果討厭免費網站會追蹤數位足跡並推播廣告，或許可考慮支持無廣告的付費內容網站。 Ingimage
如果討厭免費網站會追蹤數位足跡並推播廣告，或許可考慮支持無廣告的付費內容網站。 Ingimage

然而，「免費」往往最昂貴，如果討厭免費網站會追蹤數位足跡並推播廣告，或許可考慮支持無廣告的付費內容網站。

上網時，你不喜歡自己的數位足跡被追蹤來推播廣告嗎？這裡將介紹你六種瀏覽器擴充，雖然仍無法完全免去追蹤，但能大幅降低個人數據隱私被追蹤的情況，更讓瀏覽網頁時速度變快！

HTTPS Everywhere

HTTPS Everywhere 是由非營利組織電子前哨基金會（Electronic Frontier Foundation；EFF） 所提供的瀏覽器擴充應用程式，可以阻擋你不去瀏覽那些沒支援 HTTPS 的網站。目前多數瀏覽器包括 Chrome、Firefox、Edge 以及 Opera 都支援 HTTPS。

隱私獾

EFF 還有開發另一款擴充應用程式「隱私獾」（Privacy Badger），會自動阻擋網站上的隱形第三方追蹤程式。而且，隱私獾在你上網時不斷學習，因此用得愈久、阻擋的效果愈好，目前在多數主流瀏覽器也都適用。

uBlock Origin

如果你對那些透過追蹤個資再投放廣告來賺錢的免費網站不滿，那可以來試試開源、跨平台的網站內容過濾器 uBlock Origin，能透過攔截廣告還你乾淨的網路空間，目前在 Chrome、FireFox 以及 Edge 等瀏覽器也都支援。

PixelBlock

除了瀏覽網站，使用 e-mail 時也要小心隱私數據外洩，因為許多帶有品牌名稱的 e-mail 廣告郵件有隱藏追蹤程式，可以知道你有沒有打開過這封信。你可以下載 PixelBlock 擴充功能，未來當你要收信時，如果它檢測到這封郵件有隱藏追蹤器，就會在收件匣上跳出一個「紅眼」警示符號，這樣不管你有沒有開啟那些信件，就不會讓發信人知道你有沒有讀過信件了。

ClearURLs

ClearURLs 也是類似 PixelBlock 的信件「反追蹤」擴充程式，但差別是，它會默默從每個跳轉到第三方網站的連結中「刪掉」這些追蹤欄位，讓對方無法獲取你的裝置、使用者資料等個資。因此使用 ClearURLs 時，也需要擁有更多權限來讀取你的瀏覽器數據。

Firefox「多帳戶容器」

現代人往往有不只一個網路帳號，如果希望每個帳號的瀏覽紀錄都能個別獨立，避免被廣告追蹤器輕易地搜尋所有數位足跡，又希望不要頻繁切換不同帳號，那就可以用 Firefox 的「多帳戶容器」（Multi-Account Containers）。這個擴充可以讓使用者在 FireFox 瀏覽器中同時建立多個「容器」（Container），但每個容器又會分別儲存 Cookie，讓追蹤器無法輕易連結數位足跡。

「免費」往往最昂貴

外媒也提醒，天下沒有白吃的午餐，「免費」也往往最昂貴。如果討厭免費網站會推播廣告，除了採用瀏覽器擴充程式外，或許也可考慮支持那些沒有廣告的付費內容網站；假如自己並不討厭廣告，那就根據需求來自行開啟、關閉這些擴充功能吧！

《本文作者 Heemie ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 個資 隱私權 資安 網際網路 瀏覽器

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