看Netflix、FB視訊、LINE一直轉圈圈？中華電信：APG國際海纜發生障礙搶修中

最近你有發現，看Netflix的時候似乎變得比較卡？或是原本是4K畫質的影片，卻往往看一半變得卡頓、畫質降低？或是在透過Line、FB視訊的時候也特別卡、轉圈圈轉到天荒地老？這不是你的錯覺，因為連外的電纜線發生了障礙，導致連外網路出現卡卡的現象。

各大電信業者最近都陸續發出公告解釋這個現象，像是凱擘大寬頻受影響比較嚴重，表示因目前受到APG國際海纜障礙影響，經公司緊急調度支援後，仍有部份客戶在連線至國外網站(NETFLIX、LINE遊戲、LINE訊息/圖片/影片、美國／日本／中國／香港與新加坡部分國外網站、遊戲)有延遲現象，目前海纜業者正在處理中，待搶修完畢即可恢復正常。

而中華電信也證實從9日起APG海纜發生故障，不過因為中華電信有多條對外海纜，對用戶的影響比較輕微，但多少還是會影響到海外連線的品質。目前也等待搶修，預計1月20日搶修完畢。

其實APG國際海纜主要連接的是東北亞以及東南亞的國家，因此國人連接中國、日本、韓國等地區受到影響的服務應該會更多。不過，可能是因為國人觀看Netflix的人數比較多，因此感覺上受到影響會比較直覺。

那麼，為什麼會有些電信用戶覺得受到的影響比較大、有些用戶受到的影響比較小？那是因為不同電信公司租用的對外電纜也不一樣，有些可能租用的對外電纜多，有些租用的對外電纜少。可能凱擘大寬頻對外連網仰賴APG國際海纜比較多，因此受影響感覺也最明顯。

APG國際海纜

APG國際海纜，全名為亞太直達海纜(Asia Pacific Gateway；簡稱APG)。這是由中華電信(台灣)、KT電信(韓國)、 NTT Com(日本)、 中國電信(中國大陸)、中國聯通(中國大陸)、中國移動(中國大陸)、Viettle電信(越南)、VNPT 電信(越南)、CAT電信(泰國)、TDC電信(馬來西亞)、StarHub電信(新加坡)、 Facebook及LG Uplus等電信機構共同出資興建的國際海纜。本海纜主要是系統連接東北亞及東南亞等國家，計有11個海纜站，海纜長度為11,000公里。

APG國際海纜台灣頭城登陸點經緯度：24°51.225’N ，121°49.83’E

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》