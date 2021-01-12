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臉書不解封川普帳戶 同時移除「停止偷竊」口號

中央社 / 舊金山11日綜合外電報導
臉書公司（Facebook）營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）。 路透
臉書公司（Facebook）營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）。 路透

臉書公司（Facebook）營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）今天說，臉書不打算解除封鎖美國總統川普的帳戶。同時，臉書正陸續移除川普支持者的集會口號「停止偷竊」。

桑德柏格在路透社線上論壇Reuters Next發表演講時說，她樂見臉書凍結川普帳戶。華府上週發生暴亂後，各大科技巨頭急忙在自家平台撤下川普聲稱選舉舞弊的說法。

數小時後，臉書一併禁用「停止偷竊」（stop thesteal）這個句子，理由是利用這個口號組織活動以質疑美國總統大選結果，有煽動暴力的傾向。

她又說，如果川普想就臉書移除他的發文提出申訴，可透過臉書新成立的監督委員會（Oversight Board）進行。但臉書表示，川普無法透過監督委員會對帳戶實際遭停用提出上訴。

桑德柏格與路透社創新觀點（ReutersBreakingviews）專欄作家全吉娜（Gina Chon）對談時說：「這顯示總統無法凌駕於我們的政策。」

臉書高層長期以來對於政治人物張貼的內容，規範都不太嚴格，堅稱民眾有權看到領導人發表的看法。

去年夏季，全美各地掀起反種族主義抗議浪潮，由於臉書不願反制川普的煽動性言論，遭到廣告主抵制反彈，之後，臉書的立場有點鬆動，開始在川普的貼文上加註標籤。

川普支持者上週引發暴亂，強闖國會大廈，造成至少5人死亡後，臉書改弦易轍，無限期封鎖川普帳戶。

根據研究人員說法與公開貼文，在那些集會舉行前數週，臉書等社群媒體平台上的煽動性言論增加，當時數個團體正公開計劃聚會，社群媒體公司因未事先採取更積極行動而遭受批評。

桑德柏格承認，臉書可能遺漏其中一些貼文，但她相信這些活動主要是在其他平台上組織。

總統當選人拜登的就職典禮將於1月20日舉行，美國聯邦調查局（FBI）已提出安全警告。桑德柏格表示，臉書正密切關注計劃在華府與美國50州首府城市發起的武裝抗議活動。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）等領袖也遭控在網路上煽動暴力，被詢及臉書為何沒有對他們採取相應行動時，桑德柏格回應，臉書的政策適用於全球。

川普 偷竊 社群媒體

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