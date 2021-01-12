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性工作者抗議：Visa、Mastercard 封殺Pornhub 讓她們陷入經濟危機

聯合新聞網 / INSIDE
媒體揭露Pornhub未成年孩童的強迫性情色影片之後，Visa、Mastercard與 Discover隨即宣布停止支援信用卡付費。美聯社
媒體揭露Pornhub未成年孩童的強迫性情色影片之後，Visa、Mastercard與 Discover隨即宣布停止支援信用卡付費。美聯社

縱使 Pornhub 還支援比特幣支付，對性工作者來說仍杯水車薪。

《紐約時報》揭露 Pornhub 未成年孩童的強迫性情色影片之後，Visa、Mastercard 與 Discover 隨即宣布停止支援信用卡付費。

但根據外媒 BBC 報導，有一群依賴 Pornhub 的性工作者因此陷入經濟危機。美國 AV 表演者 Mary Moody 率先發聲，表示不只個人頓失每月數千美元收入。更嚴重的是，這將讓許多性工作者在疫情期間失去賴以維生的經濟來源。

在《紐約時報》報導之後，Pornhub 大改政策，除了一口氣下掉約 1000 萬部所有未經審查的影片之外，也開始全面拒絕任何未經被攝者同意的影片，並不接受來自未經身分認證之用戶所上傳的任何資料。

這原本對合法的性工作者來說是好事，畢竟這樣能抑止盜版，是多年來 AV 商與性工作者所爭取的功能；但同一時間 Visa、Mastercard、Discover 停止支援信用卡付費，卻也讓性工作者頓失收入，縱使能支援比特幣支付，對她們來說仍杯水車薪。

讀者或許會想問：「不是還有其他平台嗎？」但 Pornhub 仍舊是成人影片平台霸主、Google 榜首，其他平台流量肩背難望，也讓性工作者跳到其他平台獲得的收入無法解決收入的燃眉之急。

不過 Visa、Mastercard 仍以「杜絕網路非法活動」為由，繼續凍結 Pornhub 的信用卡支付功能。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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