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Google語音助理耍廢模式上線！不只答非所問還乾脆擺爛

聯合新聞網 / 綜合報導
Google語音助理推出耍廢模式。圖／取自YouTube
Google語音助理推出耍廢模式。圖／取自YouTube

智慧型手機普及化，語音助理技術也日漸成熟，Google語音助理近日推出隱藏版功能，只要下達「Eat a 5 Star」的指令，語音助理就會進入「耍廢模式（Do Nothing Mode），回答的問題答非所問，成為一個「廢物助理」。

Google近日與巧克力品牌Cadbury（加百利）旗下的巧克力棒產品5 Star合作，該產品在印度、印尼、馬來西亞、巴西、南非、菲律賓、埃及等地區銷售。

Google與5 Star聯手推出一個隱藏版功能，在啟動Google assistant助理功能時，只要對助理下達「Eat a 5 Star」的指令，語音助理就會進入耍廢模式，詢問它任何問題都無法獲得正確答案，有時甚至會「擺爛」不執行命令。

向Google語音助理要求查看郵件，它卻回答「沒有網路連接」。圖／取自YouTube
向Google語音助理要求查看郵件，它卻回答「沒有網路連接」。圖／取自YouTube

向Google語音助理要求查看郵件，它卻回答「沒有網路連接」。圖／取自YouTube
向Google語音助理要求查看郵件，它卻回答「沒有網路連接」。圖／取自YouTube

根據Cadbury 5 Star India推出的YouTube影片可見，當語音助理進入耍廢模式後，用戶要求它打電話卻被拒絕；詢問「銀行是否有營業？」它回答「人們還去銀行嗎？」；要求它確認信箱郵件，它則回答「沒有網路連線」，讓用戶一臉傻眼。

該支影片指出，人生有時就是需要拋開所有預定行程「耍廢」，讓自己好好休息，若用戶想結束耍廢功能，只需對語音助理下達「Stop Eating a 5 Star」指令，就可讓語音助理恢復正常，目前該功能僅在印度推出。

印度 巧克力 Google

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