維基百科迎二十週年 知識不再菁英化

維基百科15日將慶祝成立二十週年，促使全民參與知識的產出。媒體綜合分析維基百科帶來「知識平民化」，知識產出不再依賴專家，而是人人都可以參與編輯百科辭典。但由於缺乏縝密的鑑定，維基百科也常常被認為錯誤百出，是造成資訊混亂的元兇。

經濟學人報導，維基百科即將於15日迎來成立二十週年。作為有史以來規模最大、閱讀量最多的百科全書，維基百科上有超過5500萬篇文章，用數百種語言撰寫，且每一則文章都是由民眾志願撰寫，而網路數據分析公司的排名，將維基百科列為最受歡迎的網站第13名，領先Netflix、Instagram和「美國版PTT」Reddit。

但維基百科的組織結構十分奇特，該網站沒有股東，也沒有像是矽谷科技巨頭一樣有如貝索斯、祖克柏等身家破億的企業家主導，也沒有任何廣告版面，更沒有像Uber一樣為了擴大規模砸下大量資金，只是依靠越來越多的普通人做出貢獻，讓維基百科自然而然擴大，也改變人類對於知識產出的定義，意即知識的貢獻不再只是專家專屬，連一般人都可以貢獻知識。

報導分析，維基百科的理念起源於20世紀末互聯網技術的技術優化主義，認為普通民眾可以利用互聯網和電腦當作知識解放和啟蒙的工具，人人都可以透過網路獲得知識教育，進而貢獻知識，但維基百科也引起部分專家的質疑。

美國圖書館協會前任主席曾於2007年撰文寫道，「對於那些衷心支持維基百科的人，我感到十分困惑。」即使維基百科已經有大量學術研究和學者背書，強調其可信度，但還是缺乏如大英百科全書的權威性，因為維基百科仍然被認為是業餘的百科工具。

但維基百科還是獲得實際面的勝利，每個月擁有200億的頁面瀏覽量，加上社群網站（如臉書）受到假新聞、陰謀論的抨擊，使得維基百科的聲譽上漲，目前維基百科的基礎結構是由一間舊金山的慈善機構負責維護。

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