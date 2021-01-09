Twitter帳號遭永久停用 川普不服揚言自建平台繼續發言

不久前才因為在Twitter上以激進言論產生鼓吹效應，導致支持者入侵美國國會鬧事，進而被Twitter暫時限制發言的美國總統川普，稍早又因為在兩則Twitter發出激進言論，而被Twitter官方永久停用其帳號。

相較Twitter給予川普不少「機會」的作法，Facebook方面則是直接限制川普在平台發言權限，甚至也限制川普透過Instagram、WhatsApp發言，並且由執行長Mark Zuckberg出面說明在川普任期結束前不會解除限制，甚至揚言是情況永久禁止川普在其服務平台發表言論。

而包含Twitch、TikTok、YouTube等美國境內社群服務也跟進限制川普發表言論，同時包含蘋果、Google也因應輿論選擇將吸引眾多川普支持者使用的社群服務Parler下架，避免更多激進份子透過此服務平台鼓吹暴動行為。

甚至免費網路即時通話軟體與數位發行平台Discord也限制名為「The Donald」的伺服器運作，同時論壇網站Reddit也在日前限制以「The_Donald」命名的川普支持者討論區。

在宣布永久禁止川普透過Twitter平台發言時，Twitter也對此做出相關聲明，表示過去向川普提供許多機會，但考量近期川普所發表言論，包含透露不會參加新任美國總統拜登就職典禮，同時也以愛國者形容破壞美國國會行為的說法，認定川普有意鼓吹支持者進行暴動行為，因此決定永久限制川普在Twitter使用帳號「@realDonaldTrump」的發言權限。

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

除此之外，Twitter也隨即將提供美國總統使用的帳號「@POTUS」發言權限關閉，並且將過往推文全數移除，以利移交給即將就任的新任美國總統拜登，以及其幕僚團隊使用。

在此之前，Twitter內部更多次傳出希望直接將川普帳號發言權限關閉的請願，認為川普相關發言持續引發不少爭議，甚至造成鼓吹支持者暴動情況。

不過，從川普後續透過「@POTUS」帳號推文內容顯示，除了批評Twitter作法之外，更透露未來不排除自行建立合適網路服務平台繼續發言。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》