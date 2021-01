Twitter帳號遭永久停用 川普不服揚言自建平台繼續發言

不久前才因為在Twitter上以激進言論產生鼓吹效應,導致支持者入侵美國國會鬧事,進而被Twitter暫時限制發言的美國總統川普,稍早又因為在兩則Twitter發出激進言論,而被Twitter官方永久停用其帳號。

相較Twitter給予川普不少「機會」的作法,Facebook方面則是直接限制川普在平台發言權限,甚至也限制川普透過Instagram、WhatsApp發言,並且由執行長Mark Zuckberg出面說明在川普任期結束前不會解除限制,甚至揚言是情況永久禁止川普在其服務平台發表言論。

而包含Twitch、TikTok、YouTube等美國境內社群服務也跟進限制川普發表言論,同時包含蘋果、Google也因應輿論選擇將吸引眾多川普支持者使用的社群服務Parler下架,避免更多激進份子透過此服務平台鼓吹暴動行為。

甚至免費網路即時通話軟體與數位發行平台Discord也限制名為「The Donald」的伺服器運作,同時論壇網站Reddit也在日前限制以「The_Donald」命名的川普支持者討論區。

在宣布永久禁止川普透過Twitter平台發言時,Twitter也對此做出相關聲明,表示過去向川普提供許多機會,但考量近期川普所發表言論,包含透露不會參加新任美國總統拜登就職典禮,同時也以愛國者形容破壞美國國會行為的說法,認定川普有意鼓吹支持者進行暴動行為,因此決定永久限制川普在Twitter使用帳號「@realDonaldTrump」的發言權限。

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y