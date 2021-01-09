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按讚功能恐取消！臉書粉絲專頁大改版 官方6大重點一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
臉書宣布將在未來幾週陸續更新，將推出新版的粉絲專頁，介面更簡單直觀。 圖／Facebook
臉書宣布將在未來幾週陸續更新，將推出新版的粉絲專頁，介面更簡單直觀。 圖／Facebook

臉書(Facebook)宣布將在未來幾週陸續更新，將推出新版的粉絲專頁，也會有六大面變化，包含取消按讚功能。對於新版，臉書表示將會更簡單直觀，能輕鬆瀏覽頁面，以安全的方式連結社群，操作也更加便利，這幾樣功能將會陸續在台推出，以下為六大更新重點。

一、簡單直觀的設計頁面

全新改版的粉絲專頁介面，方便用戶切換個人檔案和粉絲專頁，外觀重新進行設計，會比以前更乾淨精簡，包含可以輕鬆查看個人簡介、貼文、還有其他重要訊息。

二、專屬動態消息

粉絲專頁能查看專屬動態消息，輕鬆找到對話和粉絲互動，為了讓粉絲專頁的對話觸及更廣大用戶，會頻繁出現在動態消息內，公眾人物的留言會出現在頂端，增加曝光。用戶也能直接透過留言或是推薦貼文，留言追蹤粉絲專頁。

三、推出新問答格式

推出全新文字型問答功能，管理者可以在粉絲專頁舉辦你問我答，提升粉絲專頁和用戶的互動性。

四、移除按讚功能聚焦追蹤者

臉書將移除按讚功能，只保留追蹤機制，為了讓用戶能夠更聚焦追蹤者，能更簡易收到粉絲專頁最新消息，讓公眾人物也能更深入了解有在持續觀看粉絲專頁的用戶，未來只會顯示追蹤人數，不再顯示按讚數量，不管是上千、破萬，甚至更多，都不再顯示。

五、效能更強的帳號管理工具

全新帳號管理功能，讓管理者能輕鬆切換公開的粉絲專頁和個人檔案，並添加了新的頁面管理功能，會根據特定工作清楚分配管理者權限，可以授權不同級別的訪問權限，也能洞察報告、廣告、內容及社群動態等，除了方便管理紛絲專頁外，也能確保安全性和網路誠信。

六、安全升級和誠信功能

希望臉書專頁是和粉絲聯繫的安全平台，因此提高了不允許的活動，包含了仇恨言論、暴力、色情、垃圾內容、及假冒帳號的行爲，會繼續擴大驗證範圍，讓用戶能看到真實頁面和個人資料以及評論，臉書也將提高經過驗證的粉絲專頁或帳號曝光度，若經過認證，公開貼文留言可能會出現在留言區較上方的位置。

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