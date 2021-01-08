紅衣鴨語錄貼圖上架審核未過關 LINE退件原因曝光

台中富王鴨肉店因一場辱罵Foodpanda外送員的事件，慘被拉黑，一名創作者沈培安為此有了靈感，設計了一系列紅衣鴨子「飆罵金句」貼圖，在網友敲碗喊上架之際，作者果然付諸行動向Line申請上架，但由於內容可能被疑為涉及人身攻擊，讓鴨語錄貼圖審核失敗。

沈培安於臉書表示，「目前這組貼圖，被官方懷疑有攻擊特定人士公司的嫌疑，而被退件」，但他並未放棄，打算持續「闖關」。沈培安說：「會重新附相關證明，並修飾一些敏感台詞，避免被官方誤會」，目前他已修改貼圖內容，並將定價從30元拉高至50元。

沈培安當初送審時也在臉書上說過，瞭解LINE是會退件的，但仍希望能通過審核，他強調，創作的初衷其實是想娛樂大眾，並非針對任何店家或個人，畫的也不是「任何新聞相關當事人企業」。包括「毛長齊再來」、「這裡沒有排隊啦」等語句，沈培安以新聞事件作為題材，發想出一系列貼圖，原本滿心希望覺得「應該會有很大機會審核通過，我們就一起期待這組貼圖上架吧」，未料在LINE針對貼圖審核時卻未通過。

為此，沈培安於臉書解釋：「我不相信，毛長齊、很跩、沒被打過、我要告訴媽媽與你和解...等詞句說企業註冊用詞，這些不就是日常會聽到的詞彙嗎？」他並說：「如果覺得那隻鴨子長得很像自己跟招牌，那我真的沒轍了。」為自己辯解時，也同時針對該起事件表示：「最重要的應該是公開跟女生道歉，而不是大街罵人、小巷道歉和好。」

根據LINE貼圖規則，凡「違反善良風俗、教唆未成年者飲酒吸菸、猥褻、暴力、煽動民族主義的內容」，皆視為違規貼圖，其他可能會退件的規定還有：「難於日常對話中用到的貼圖（例如：物體、景色等）、· 難以辨認的貼圖（例如：扁長的圖片或8頭身人物的全身圖片等）、· 整體貼圖明顯失衡的貼圖（例如：全都是淺色、單純的數字羅列等）、· 販售給用戶的付費貼圖，目的並非宣傳。因此，創意人禁止於貼圖圖片、名稱、文字內置入公告（○月○日上市等）或企業商標。」