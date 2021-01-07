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他GOOGLE街景搜老家…意外曝亡父溫柔舉動 網友鼻酸：撼動人心

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友用GOOGLE街景搜尋老家，意外發現照片中拍下已經過世7年的父親。圖擷取自twitter
日本一位網友用GOOGLE街景搜尋老家，意外發現照片中拍下已經過世7年的父親。圖擷取自twitter

自從GOOGLE地圖推出街景服務後，除了讓使用者更精確的掌握目的地情報之外，透過照片，有時還能看到意想不到的街景出現。日前就有一位日本網友，因為一張GOOGLE街景圖，發現到父親生前不為人知的溫柔另一面。

根據日本媒體「withnews」報導，一名twitter網友「タムチンキ」近日在網上分享，他最近因為疫情閒著無聊，索性打開GOOGLE的街景服務，並查詢了自己位於群馬縣高崎市的老家。沒想到在街景照片中，正巧拍到七年前過世的父親，站在自己的家門前的道路上，似乎在等著什麼。

タムチンキ於是再繼續搜尋，發現在道路上，拍到了撐著傘，準備回家的母親。原來一向沉默寡言的父親，之所以佇立在家門前，就是在等著迎接母親的歸來。簡單的兩張照片，卻顯露出了父親不為人知的真摯情感，讓タムチンキ直呼希望GOOGLE這邊的街景照可以一直留存。

網友再往附近搜尋，找到了正在回家的母親，了解到原來父親是在等著迎接母親回家。圖擷取自twitter
網友再往附近搜尋，找到了正在回家的母親，了解到原來父親是在等著迎接母親回家。圖擷取自twitter

許多網友也紛紛被照片感動，表示「謝謝你帶來這麼感人的故事」、「不是遺照，而是活著時的樣子更是撼動人心」、「以前看街景的人都會覺得只是個路人，但這故事讓我了解，無論是誰，都一定是『對某人非常重要的人』」。更有許多網友紛紛開始查起自己老家，喚起了屬於自己的陳年回憶。

GoogleMaps

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