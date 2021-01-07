快訊

天天有疫情！我新冠境外再+3 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國剛簽訂的脫歐貿易協議 建議使用的安全郵件軟體竟是古董級Netscape

聯合新聞網 / T客邦
圖擷自@billatnapier
圖擷自@billatnapier

隨著英國脫歐進入了最後階段，英國與歐盟進行了英國脫歐後的雙邊貿易協議，也有一些相關文件規範陸續釋放出來。但是資安專家在這些文件中，發現了一些古董級的規範，放在2020年來看顯得相當不可思議。

比方說，在協議中建議使用的「電子郵件客戶端」軟體，竟然有網景（Netscape Communicator）。專家們認為，一定是那個偷懶的官員，將不知哪裡找來舊的立法規範中的文字區塊複製貼上而產生的。

這些不可思議的內容，出現在雙邊貿易協議的第921頁，在關於加密技術的一節。這部分文中提到，需要使用「現代的電子郵件套裝軟體，包括Outlook、Mozilla Mail以及Netscape Communicator 4.x」，不過，不幸的是後兩者已經都消失了，Netscape Communicator的最後一個主要版本是在1997年。

另外關於文中加密標準的部分，所建議的加密技術都是現在已經「不那麼安全」的技術，像是使用早在 2017 年就被有效破解的 SHA-1 演算法。另外就算是 1024 位元的 RSA 加密，也很容易被性能強大的現代電腦暴力攻擊。

Hackaday網站評論表示：「很明顯，這份協議關於資安方面的內容有問題，我們可以大膽的假設，這是某一天由某位疲憊的公務員，不知從哪找來了一份1990年代末年的文件，把關於安全技術要求的內容剪貼了上去。」

另外也有人認為，這些內容是從2008年的歐盟協議中抄來的，因為其中包含了相同的文字。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 脫歐 歐盟 資安 公務員

延伸閱讀

英國第三度封城 教會開放意見分歧

以低成本提供高效率醫療服務可行嗎？曾是國寶的英國健保怎麼了

英國增6萬確診！每50人有1人染病 強生取消訪印度

脫歐成真 疑歐親歐英媒兩樣情

相關新聞

英國剛簽訂的脫歐貿易協議 建議使用的安全郵件軟體竟是古董級Netscape

隨著英國脫歐進入了最後階段，英國與歐盟進行了英國脫歐後的雙邊貿易協議，也有一些相關文件規範陸續釋放出來。但是資安專家在這些文件中，發現了一些古董級的規範，放在2020年來看顯得相當不可思議。

「內容農場」流量銳減三分之一！全因Google調整了搜尋演算法

依照torrentfreak網站報導指稱，在眾多搜尋引擎數據統計顯示，以盜版內容為主的農場式網站流量在2020年間至少減少三分之一。

小綠人轉圈圈...有人懷念msn嗎？網：「登登登」那是青春啊

「登登登」小綠人轉圈圈...還記得那些年我們一起用過的MSN嗎？有位網友在PTT八卦板發文，說覺得現今的通訊軟體越來越難用，讓他懷念起msn了，他問網友「有人也比較寧願用msn的嗎?」

祖克柏放棄新年願望！2020 過的好嗎？盤點臉書滿城風雨的一年

還記得嗎？每年臉書創辦人馬克・祖克柏（Mark Zuckerberg） 都會在新年的時候發表他的新年願望，從 2009 年開始實施，每天打領帶、2010 年每天學習中文、2011 年成為素食主義者、2012 年 daily code 、2013 年拓展社交圈每天認識一個不是臉書的人、2014 年每天寫一封感謝信、2015 年每兩週讀一本書。

在地報社新聞難曝光 谷歌演算法作祟

Google搜尋引擎演算法竟使本地新聞難曝光。研究指出，地域性的小型新聞社比起全國性或者國際大型媒體公司，更能反映地區真實狀況，但由於Google掌握搜尋引擎和演算法，讓資金較缺乏的小型地方新聞越來越難搜尋到，以致讓新聞越來越單一，也無法反應各地區的狀況。

WWW的誕生／與耶誕同在：史上第一個網頁瀏覽器昨天30週年了！

你知道嗎？12 月 25 日不只是耶誕節，同時也是世界上第一個網頁瀏覽器和第一個網頁伺服器誕生的日子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。