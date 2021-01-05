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「內容農場」流量銳減三分之一！全因Google調整了搜尋演算法

聯合新聞網 / 楊又肇

依照torrentfreak網站報導指稱，在眾多搜尋引擎數據統計顯示，以盜版內容為主的農場式網站流量在2020年間至少減少三分之一。

而使此類盜版內容網站流量大幅下滑的主因，則與Google近年改變搜尋引擎演算法有關。

以目前主要瀏覽行為多半是藉由搜尋引擎查找關鍵字，進而導向最符合搜尋條件的內容網站，同時也因為Google Search成為目前最多人使用的網路搜尋引擎服務，因此在過去Google表態將大力杜絕內容農場網站造成影響，並且著手調整搜尋引擎演算法後，顯然開始對內容農場網站產生杜絕作用。

從2019年12月至2020年11月的統計數據顯示，透過搜尋引擎搜尋結果連入內容農場網站的流量約下滑三分之一，雖然在去年新型冠狀病毒疫情明顯爆發時出現回升高峰，但在5月之後又出現高達20%以上的流量降幅。

另外，透過搜尋引擎服務直接搜尋內容農場網站的流量也同樣出現改變，降幅走勢也幾乎與透過搜尋引擎搜尋結果連入內容農場網站的流量走勢相仿，雖然在5月期間出現回升，但整體仍呈現下滑。

過去不少內容農場網站透過大量複製不同新聞、部落格內容，並且藉由搜尋最佳化 (SEO)讓內容農場網站在Google搜尋引擎服務排名往前，藉此讓更多人能透過搜尋引擎連入閱讀，進而「合法」賺取更多網路廣告曝光收益，卻使原本辛苦經營內容的新聞網站、部落格權益受損。

在先前公布的演算法調整中，Google已經說明將透過人工智慧等技術進行內容分析比對，並且釐清內容原創來源，進而將疑似盜版內容網站在Google搜尋結果排名往後調整，讓內容原創來源網站搜尋結果排序往前，藉此增加內容原創來源網站曝光率。

不過，由於部分內容農場網站經營者也會設法讓搜尋結果符合Google演算法，因此目前Google調整作法仍無法完全杜絕所有盜版內容造成影響，而使用者目前仍會在搜尋結果中找到內容農場網站相關連結。

但隨著Google等搜尋引擎服務演算法持續調整下，預期將能讓內容農場網站產生影響逐漸縮減。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Google 演算法

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