還記得嗎?每年臉書創辦人馬克・祖克柏(Mark Zuckerberg) 都會在新年的時候發表他的新年願望,從 2009 年開始實施,每天打領帶、2010 年每天學習中文、2011 年成為素食主義者、2012 年 daily code 、2013 年拓展社交圈每天認識一個不是臉書的人、2014 年每天寫一封感謝信、2015 年每兩週讀一本書。

到後來,臉書轟動全球的劍橋分析事件,祖克柏逐漸把新年願望從個人生活習慣養成到公司願景上,2018 年專注於解決 Facebook 的平台濫用問題,2019 年則發願為臉書對社會影響力進行公開辯論,不過最後只舉行了六次討論,只有其中一場真正公開。

隨著近年,臉書遭遇大型公關危機事件,祖克柏也轉換了年初設立當年新年目標的作為,在今年 2020 年放棄年度挑戰,轉向展望長遠十年目標。

年初,在臉書寫下長文彰顯出臉書永續經營的決心:

面對美國總統大選,Facebook 能否從上一場惡夢甦醒今年相當關鍵,不過現實總是超乎想像的,面對疫情黑天鵝、蘋果更新隱私政策,這些都是始料未及的,在這樣風風雨雨的一年臉書又度過哪些風波和哪些長進的部分呢?一起來回顧吧!

疫情下爆發後 臉書怎麼反應?

祖克柏許下未來十年展望,但可能光是今年風雲不測的疫情就已經為全球帶來極大的翻轉,不過,臉書在今年在 COVID-19 快速爆發之際,臉書的反應算是快,好比說,在今年疫情的時候,許多災難財趁勢而起,假消息滿天飛,Facebook 在二月份就禁止所有聲稱能治療或預防疫情的產品廣告。

攜手哈佛、清大協助掌握全球疫情,投注心力在限制散布關於疫情的不實訊息與有害內容,大家最有感的應該是,動態消息上的置頂訊息幫助用戶獲得最新的相關訊息,不論是在 Facebook 上搜尋病毒相關訊息,或是在 Instagram 上使用病毒相關主題標,臉書會出現相關提醒,讓 1922 防疫達人、UNICEF 兩個 icon 應該都深深烙印在大家腦中。此外,遭全球衛生組織或各地衛生當局標註為 COVID-19「不實言論或陰謀論」的內容,他們都會刪除。

再來,臉書也宣布 F8 開發者大會正式取消,和多數巨頭公司一樣讓員工遠端工作、發表會轉為線上直播,原訂 5月 5 日和 5 月6 日於舉行的年度開發者大會 F8 現場實體活動取消後以線上串流替代。

此外,在疫情期間,新聞扮演重要的角色,然而病毒對經濟產生影響,讓廣告收入持續下降,連帶臉書決定出手協助新聞媒體產業。透過臉書新聞計畫( Facebook Journalism Project)捐助 2500 萬美元的本地新聞,其餘 7500 萬美元將以「其他行銷支出」的形式提供給全球新聞機構,也算是值得肯定的一項措舉。

不過,也有出錯的時候,在許多臉書上的使用者紛紛發現,自己前幾天的貼文被臉書判定違反社群守則,許多大型媒體發表疫情相關的合法新聞更是遭到禁止張貼,原來是演算法又出錯,此事件也在推特上討論得沸沸揚揚,或許也有人認為演算法出錯是家常便飯,但的確就是造成當下資訊傳播上的不便。

而隨著疫情持續延燒,臉書的股價卻是持續飆漲,二至三月上漲將近 48%,也讓祖克柏手握的資產額從約 550 億美元上漲到 800 億美元,身價躍升直接超車巴菲特,榮登為美國第三大富豪。不過對祖克柏來說,未來的一切還是有許多的顛簸。

一句不當仲裁者 引起滿城風雨

四年前美國總統大選到後來爆發出的劍橋分析事件,臉書與政治相關的的事件,也被世界的眼睛放大檢視。

保障言論自由、捍衛事實查核之間的衝突一直是社群媒體發展至今的重要議題,兩大社群媒體巨頭臉書與推特目前有不同做法,推特積極審查標註貼文,臉書則希望劃清界線不當仲裁者。

五月份,面對美國總統川普(Donald Trump)發表選舉貼文具有誤導性,還有明尼蘇達州白人警察殺死非裔男子佛洛伊德(George Floyd)的「暴力言論」,兩大社群巨頭推特與臉書對此不同作法。

臉書不該是所有網路言論的仲裁者。民營企業不應該如此,尤其是經營平台的業者,不應該以這個角色自居。

祖克柏說。

臉書宣言「不當仲裁者」,保障大家表達自由,且不規範政治人物的言論。卻引起滿城風雨,連自家員工都發起罷工...

臉書雖然也對誤導性內容貼上標籤,但並不檢視政治人物的貼文,美國一些國會議員和民主黨總統參選人拜登 (Joe Biden) 曾抨擊,外界認為臉書此舉形同助長謊言在網路上流傳。

此外,政治廣告也是另一起軒然大波,臉書受到拜登競選團隊的批評,認為沒有適當處理選舉廣告,讓錯誤資訊對美國民主造成傷害。

由於川普言論遭指出已涉及種族、暴力問題非同小可,外界看見臉書對美國總統川普發表不恰當貼文的冷處理,憤而群起展開抵制臉書廣告的社群運動 #StopHateforProfit ,當時獲得將上百多個知名企業品牌響應,包括聯合利華、本田汽車、Verizon ,揚言在 7 月或更長一段時間內停止於臉書投放廣告,抗議該公司「遲遲未能有效解決平台上激增的仇恨」。

祖克柏也跳出來止血,發表新的廣告政策打擊種族歧視問題:

我致力確保臉書仍是人們得以用自己聲音討論重要問題的地方。但我也反對仇恨或任何煽動暴力或打壓投票的事物,我們矢言刪除這些內容,無論出自何處。

干預美國大選惡夢 從四年前甦醒了嗎?

雖然在先前採取劃清界線的做法,但到後來六月份,臉書也終於刪了總統候選人川普的廣告,川普這則煽動性的競選廣告,主要是號召臉書網友簽署請願書,反對「反法西斯主義活動」(Antifa),臉書以社群平台守則中,違反臉書組織仇恨的相關政策刪除廣告。

在大選前夕,臉書官方也聲稱在 11 月 3 日前,大量的疑似影響選舉投票的廣告和貼文被下架,估計高達 220 萬個臉書和 Instagram 廣告被禁止,有 12 萬則貼文被下架。另外,臉書也發現政治假消息滿天飛,因此針對特定社團提出新規:管理員需手動批准所有貼文。

另外,臉書其實也在 6 月份推出新政策,陸續將各國直接受官方控制的國有媒體明確標記出來。以新華社為例,就可以從「粉絲專頁資訊透明度」裡看到,臉書將他們清楚標示為中國國營媒體,為了保護總統大選不受外力干涉,也禁止這些國營媒體在臉書投放廣告。

然而另一方面,在大選前美國民主黨總統參選人拜登(Joe Biden)與其次子杭特(Hunter Biden)陷入「電郵門」醜聞,相關報導卻遭到臉書、推特等平台封殺,在此引發爭議。

隨著大選落幕,川普不甘結果,試圖走上法律途徑,祖克柏在公司表示自己相信大選的結果拜登將會是下個總統。呼籲大家必須相信結果是公平的,那些投給川普的數千萬人也該相信。

原以為臉書在今年終於在政治議題上大方向上可以稍微喘口氣,然而,祖克柏也被控在關鍵搖擺州投入巨資,試圖影響選舉結果,被告上法庭再度又陷入干預美國大選的疑雲...後續如何發展有待持續關注。

無法全身而退的 4 Big Tech 反壟斷聽證會

今年七月份,堪稱最重量級的美國國會聽證會登場,4 Big Tech 陷入前所未有的攻防戰,在臉書部分,由於臉收購了同性質的 Instagram、WhatsApp,在社群領域上具有壟斷地位。

議員們對 Facebook 主要是針對該公司複製競爭對手應用程式和功能的策略,並曾要以該策略作為併購討論時的談判手段遭抨擊。

民主黨議員 Pramila Jayapal 提到祖克柏與臉書營運長雪莉·桑德伯格(Sheryl Sandberg)在 2012 年的信件。信中祖克柏曾暗示「模仿競爭對手的戰略」,還提到中國「人人網」的例子。

祖克柏在 2012 年向他的財務長大衛・埃伯斯曼(David Ebersman)的另一封信也成了國會議員質詢的材料。祖克柏提出了收購包括 Instagram 和 Path 等競爭對手的想法:「這些公司尚處於起步階段,但已建立了一定的品牌聲量,如果繼續壯大下去可能會對我們造成極大破壞。有鑑於我們自己的估值,而且在行動設備部分處於弱勢,我很好奇是否該考慮緊迫盯著他們其中之一。」這封信說明了祖克柏收購 Instagram 是出自認同對手。

臉書被民主黨議員 Pramila Jayapal 認定具有壟斷行為:身為主導性平台卻威脅潛在競爭對手不應是正常的商業行為,是該由反壟斷法該管制的案例。畢竟 Facebook 運用用戶的資料盈利,卻又利用這些資料監視競爭對手、複製、扼殺他們。

遺棄 Oculus Go 硬體產品走向高階化

Oculus 網頁截圖

其實在年初的十年願望中,祖克柏表示,下一代運算平台將放眼在 AR 與 VR 技術。臉書早已致力在這些技術多年,今年也計畫推出新 VR 社群平台 Horizon,雖然面對疫情嚴峻考驗,但隨後的確也在八月份開放公測了,

在六月份,臉書宣布未來將更專注在高階虛擬實境產品,之後會停售入門級 Oculus Go 頭顯耳機,為 2018 年 5 月問世的 GO 劃下休止符,不過這似乎也沒有讓人太意外,畢竟高階的虛擬實境本來就需要更強的硬體才能運行,相對來說 Oculus Go 雖然是一體機,但內部處理器功能相對不足,無法運行許多應用程式。

臉書決定加倍努力衝刺高階 VR 設備,致力改善 Quest 和 Rift 兩款產品,至於未來會如何發展呢?至少祖克柏認為沈浸式平台是下個十年的關鍵技術。

2010 年代的技術平台是手機。2000 年代的平台是網際網路,而 1990 年代的平台是 PC。現在除了手機,在 2020年代的某個時刻,我們將能獲得突破性的擴增實境眼鏡,且將重新定義我們與技術的關係。

的確,在全球尚未解封,今年沈浸式體驗的話題也多了不少,明年會有怎麼樣嶄新的突破,且讓我們拭目以待。

AI 有點威也有點糗

說到今年臉書的 AI ,有兩個讓人印象深刻的面向,首先是用 AI 技術輔助審查,臉書在近三年致力刪除違反「協同性造假行為」(coordinated inauthentic behavior,CIB) 的帳號,今年九月也宣布大量刪除相關帳號,這兩大假帳號集團主要來自於中國與菲律賓。

中國的假帳號使用 GANs AI 技術建立的人像,提供大量人物肖像作為訓練資料,GAN 就能學習到人物圖片特徵,並產生栩栩如生假人物肖像,產生相當逼真的「假資料」,

這些濫用 AI 的行動在去年激增,透過偽造臉孔被用來躲避監測的帳號,視覺特徵在細節上仍然有破綻,不過即便是 GAN 技術生成者也被臉書抓出來。

但是,AI 也有出錯的時候,而這起尷尬的誤會卻掀起社群的瘋傳。

沒錯,就是被誤認為色情照片的洋蔥圖片!

來自加拿大種子公司 EW Gaze 刊登臉書廣告行銷洋蔥的種子,隨後卻收到臉書通知將廣告刪除,理由竟是因為「Overtly Sexual(太過性感)」所幸,後來經過申訴,臉書也復原廣告刊登,並向商家道歉。不過的確引起不少笑果...使洋蔥銷量激增,根據業主表示「過去三天的銷量比以往五年還要多更多」。

和不斷蘋果槓上 最後還是打臉自己

在年底鬧得沸沸揚揚的莫過於,臉書針對蘋果新隱私政策大搖大擺買下《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》全版廣告,揚言蘋果 iOS 14 明年正式上路的新隱私政策將迫害小型商家的廣告利益。

截自推特

今年臉書多次兩次公開抱怨蘋果的 App Store 政策,如今,再次因為 iOS14 隱私新規抨擊蘋果。對此庫克似乎也不以為意,回應「政策更新對用戶來說是一件簡單的事情,用戶本來就有權選擇資料是否被使用,了解如何被使用。」,反而是臉書持續的自曝其短,顯現出他們如何用隱私資料謀利。提升隱私權保護與加強用戶隱私意識造成變化的確也不該是作為謀利受阻的藉口...

稍早臉書也遭爆,其實廣吿投放正在剝削小型商家,在定位廣告上的不精確,就連臉書內部高層都清楚知道,聲稱是為小型商家發聲,反而讓自己立場顯得更為尷尬。

不過這回遭到起底,應該也是臉書高調投放報紙廣告前始料未及的,沒想到這樣的作為反而在年底陷入自己挖的坑裡。

2020 不平靜,臉書遭遇大大小小的事件看似精彩,但似乎都沒有 2018 年的波濤洶湧,劍橋分析事件若是海嘯,今年零零總總大概就是季節性發生的颱風和豪雨。

明年一月祖克柏的願望又會是什麼呢?在疫情蔓延下,他是望向充滿未知數的明年,還是下個十年呢?仍然值得得我們關注。

《本文作者 Anny,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》