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在地報社新聞難曝光 谷歌演算法作祟

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
Google的演算法，對地域性的小型新聞社不利。（Photo from網路截圖）
Google的演算法，對地域性的小型新聞社不利。（Photo from網路截圖）

Google搜尋引擎演算法竟使本地新聞難曝光。研究指出，地域性的小型新聞社比起全國性或者國際大型媒體公司，更能反映地區真實狀況，但由於Google掌握搜尋引擎和演算法，讓資金較缺乏的小型地方新聞越來越難搜尋到，以致讓新聞越來越單一，也無法反應各地區的狀況。

在地新聞難曝光

GIZMODO報導，新聞轉向網路化、數位化後，地區性的小型新聞媒體逐漸式微，而外界普遍認為要歸咎於Google的搜尋演算法。因為小型新聞社資金不及全國或者跨國大型媒體公司，無法投放高額廣告預算作推廣，因此在演算法中越來越不利，也難以接觸到網路讀者。

華盛頓郵報報導，在賓州大學以及新加坡大學針對Google搜尋引擎是否有壓制在地新聞社的研究中，確認了Google的確是造成地域性小型新聞社式微的原因。

該研究以美國為研究範圍，在搜尋引擎上設定特定的縣，約設定了3000個不同的縣，並在每一個縣的設定搜索下，假設了兩種不同搜索模式：假設某位讀者在有地區設定下，搜尋本地新聞，如「附近的犯罪新聞」、「附近的天氣狀況」，或者當地學校的消息。

另外一個假設是讀者在有地區設定下，搜索全國性的新聞，例如移民、敘利亞、氣候變遷等關鍵字。研究結果顯示，即使在有地區設定的前提下，關於選舉、移民等大範圍的新聞主題，還是會導向大型新聞媒體來源，而非在地新聞的來源。

恐造成資訊不平等

該團隊還舉例，在美國大選前，用「提前投票」為關鍵字搜索時，前十個搜尋結果只有20%是來自在地新聞社，但其實對於大部分選民來說，比起知道全國性、大範圍的資訊，他們更需要的是自己居住的州、縣的訊息，這樣才符合需求。

研究認為，在地新聞社雖然小，但其產製的新聞才最符合在地居民需求，且最能反應當地狀況，可是因為資金不足，帶來的流量（廣告效益）也不大，難以在Google演算法中與跨國大型媒體競爭，會導致未來資訊來源不足、資訊不平等。

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移民 廣告 華盛頓郵報 Google 谷歌

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