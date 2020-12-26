WWW的誕生／與耶誕同在：史上第一個網頁瀏覽器昨天30週年了！

你知道嗎？12 月 25 日不只是耶誕節，同時也是世界上第一個網頁瀏覽器和第一個網頁伺服器誕生的日子。

各位讀者耶誕佳節愉快！但你知道嗎？12 月 25 日不只是耶誕節，同時也是世界上第一個網頁瀏覽器和第一個網頁伺服器誕生的日子。

相信有不少讀者知道，「全球資訊網」（World Wide Web，WWW）是由英國科學家 Tim Berners-Lee 在 1989 年 3 月 12 號所發明的，當時他為了讓成員約有一萬多人的歐洲核子研究組織（CERN）可以使用不同的終端機硬體、軟體瀏覽與共享資料庫，把原本也是由他親手創造的 ENQUIRE 資料庫系統加以改造，透過超文本架構推出了 WWW 的原型。

Tim Berners-Lee。

雖說大家認定 WWW 的生日是 1989 年 3 月 12 號，但嚴格說起來，從 Tim Berners-Lee 本人提供 WWW 原型概念到完全開放給大眾使用是一個為時兩年多的過程，而這其中最重要的關鍵步驟，當屬 Berners 發明第一個網頁瀏覽器以及使用第一個網頁伺服器了！

在提出 WWW 原型概念的 20 個月後，1990 年 10 月 Berners 完成了全球資訊網的三個核心標準架構，那就是 URI、HTTP 跟 HTML：

統一資源識別碼（URI）：用於標識某一網際網路資源名稱的字串。

超文字傳送協定（HTTP）：用來讓瀏覽器、伺服器如何進行溝通的應用層協定。

超文件標示語言（HTML）：用來定義超文字文件的結構、格式，建立網頁的標準標記語言。

完成架構後，Berners 立即著手開發「怎麼瀏覽其他人的超文字文件」互動程式，很快的，就在 1990 年 12 月（編註）完成了第一個網頁瀏覽器 WorldWideWeb（注意三個單字有連起來）。當時 WorldWideWeb 不只能瀏覽網頁，同時也身兼編輯器功能，可以把一般文字變為超文字；但當然啦，那時候環境都還是灰階的，想要體驗這款古早味，可以去 CERN 2019 年釋出的復刻版感受一下。

另外 Berners 也使用了史蒂夫·賈伯斯（離開蘋果後）所推出的 NeXT 工作站電腦當作世界上第一個網頁伺服器。有趣的是，Berners 本人對 NeXT 電腦讚不絕口，稱可以在幾個月內完成，在其他電腦上要花一年的工作量。後來避免混淆，Berners 本人把瀏覽器更名為 Nexus。

Tim Berners-Lee 在 CERN 使用的 NeXT 電腦是世界上第一個網頁伺服器。

後來在 1991 年 8 月 6 日，Berners 首次對外公開全球資訊網的簡介文章，正式將 WWW 介紹給大眾，邀請 CERN 以外的人透過 WWW 加入這個嶄新社區。就在此時，Berners 意識到 WWW 唯有在無需支付費用，或是不用被迫獲得任何許可的狀況下，才能讓它隨時隨地地被使用釋放其真正潛力。

於是在 Berners 和其他人力推之下，CERN 1993 年 4 月宣布宣布全球資訊網原始碼對任何人免費開放，並不收取任何費用；這種態度抵定了早期網路社群自由且開放的風氣，隨後 1994 年 10 月，Berners 加入麻省理工學院電腦科學實驗室，並成立全球資訊網協會（W3C）至今。

編註：不過 Tim Berners-Lee 自己曾跳出來說，他記得 WorldWideWeb 上線非耶誕節當天，而是前幾天，但不知道為什麼紀錄上是寫「901225」。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》