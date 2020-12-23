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沒了信用卡 虛擬加密貨幣成了Pornhub收取訂閱費的唯一方式

聯合新聞網 / T客邦

日前成人網站 Pornhub 砍除大量非經驗證使用者所上傳的影片，造成全球網友一片哀號。當然，其中一項因素就是 Pornhub 被《紐約時報》指控，對平台上的兒少色情視而不見，因此造成 Visa 與 Mastercard 決定中止合作。

雖然說 Pornhub 中遭到刪除的影片，居然超過了 1,000 萬部以上，確實是十分驚人的數字，但目前該平台上合法且願意持續投入創作的情色工作者，數量仍然非常多，Pornhub 也有必要保障他們與觀眾的權益，並且讓網站得以繼續營運。

但是，Visa 與 Mastercard 直接抽手的結果，就是導致 Pornhub 僅剩下有限手段，能夠收取會員們的訂閱費用。缺少信用卡發卡商的支援，目前 Pornhub 只提供了「虛擬貨幣」選項，讓消費者得以購買付費方案。

能夠進行付款的加密虛擬貨幣，包含了常見的比特幣（BTC）、比特幣現金（BCH）、以太坊（ETH）、以太坊經典（ETC）、萊特幣（LTC）、門羅幣（XMR）、泰達幣（USDT）等等，一共 13 種。

Pornhub 只接受虛擬加密貨幣的政策，也直接影響了各大幣值，在近期不斷出現走高盤勢，畢竟有需求的人確實變多了。

眼下全球最大情色影片平台所面臨的狀況，也激起了一些值得思考的題目，尤其是「去中心化」的關鍵性。Visa 和 Mastercard 等信用卡發卡組織，終究是現有金融體系內的私人企業，他們有權利決定與誰合作，自然也有權利「不」與誰合作，某種程度上形成了壟斷。

虛擬加密貨幣始終強調的「去中心化」，就是為避免壟斷而產生，在網路金融科技層面的解決方案。Pornhub 當今的處境和應對方法，確實值得使外界重新理解，加密貨幣本身存在的價值和意義，並非僅有炒作如此單純。

來源：TweakTown

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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