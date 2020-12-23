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Facebook批評蘋果提高應用程式追蹤透明度 EFF：行為可笑
美媒12月20日指，社交媒體Facebook上周公開批蘋果公司（Apple Inc.）於2021年初在旗下作業系統推出App Tracking Transparency（簡稱ATT，暫譯：應用程式追蹤透明度）的決定。數位權利組織電子前線基金會（EFF）18日指Facebook的行為可笑。
專門報道蘋果公司新聞的網站9TO5Mac稱，ATT將要求公司先取得用家許可，才可追蹤他們在其他應用程式及網站的活動。
Facebook因此對蘋果發動「公關戰」，批評新功能會損害小企業，並影響商家接觸新客戶的能力。
EFF於18日表示：「Facebook最近發起一個運動去宣傳自己是小企業的保護者。這是一次可笑的嘗試，他們嘗試阻撓不利於Facebbok業務的、蘋果支持保護私隱的改變同時，也轉移你們對他們以往惡劣反競爭行為及隱私問題的注意力。」
EFF稱，在互聯網上追蹤用家活動時取得人家同意，應是一條明確清楚的底線，機構贊成蘋果的做法。但Facebook追蹤用家一舉一動的概念去建立一個大型帝國、讓應用程式向一堆不老實的第三方公司出售及分享用家的數據，卻想用家和政策制定者相信他們的說法。
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文章授權轉載自《香港01》
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