Google收購Fitbit 澳洲監管機構仍認將構成壟斷
雖然日前獲得歐盟監管機構同意收購Fitbit，但澳洲監管機構卻仍擔心Google收購Fitbit將構成市場壟斷，因此拒絕同意Google此筆收購。
澳洲競爭與消費者委員會 (ACCC,Australian Competition and Consumer Commission)在今年6月便曾表示，認為Google收購Fitbit將會影響市場競爭。不過，Google在後續承諾中表示不會將用戶健康數據用於廣告投放，同時也允許競爭產品取得源自Fitbit蒐集數據，希望消弭歐盟等監管機構表達擔憂。
但即便歐盟監管機構接受Google所作承諾，並且在有條件情況下批准Google收購Fitbit，澳洲競爭與消費者委員會依然擔心Google此筆收購仍有可能造成市場壟斷。因此，在美國監管機構也尚未同意Google此筆收購情況下，澳洲競爭與消費者委員會表示將會持續對Google收購背後所產生影響進行調查，預計會在2021年3月25日以前做出是否批准收購的決定。
目前澳洲競爭與消費者委員會已經針對Google廣告及Google Play Store發展模式進行調查，預計最快會在明年1月與3月時候公布。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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