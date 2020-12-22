臉書演算法不公 香港創平台反臉書

受夠臉書不透明的廣告演算法，香港公司推出新的社群平台，希望營造更透明的交流空間。由於不滿臉書偏頗的演算法，香港推出MeWe平台，定位為「反臉書」，提供類似的社交功能，但沒有針對性的置入廣告，內容和演算法也完全透明公開。創辦團隊認為，人們需要在網路上交流，但不該讓行為被大型科技公司所控制，也不該讓自己的資料淪為企業賺錢的工具。

Vice報導，來自香港的社群平台MeWave創立於2016年，號稱「反臉書」，其功能類似於臉書，可以讓用戶交流分享，但沒有置入性廣告，內容推薦和演算法也沒有政治偏見或審查制度。

他們表示，過去臉書收集個資盈利，審查制度喪失公平性，其閱讀習慣都被演算法控制，導致受到偏頗言論影響。

MeWe的執行長馬克．溫斯坦在一場演講上表示，譴責大型科技公司的資本主義，認為這些平台違背一開始讓人交流的善意，只是為了搜集個資以販售廣告，甚至不顧廣告主可能是散佈假信息的元兇。

他也提及今年Netflix出品的紀錄片「社交困境」，內容講述蘋果、臉書、亞馬遜等大型科技公司是如何爭奪用戶隱私，讓人們形同「被綁架」。馬克．溫斯坦認為，人與人在網路上的交流還是要保留的，但是否能建立一個平台，可以讓人健康且不會被控制的交流，而非只是淪為科技公司的數據庫？

富比世報導，MeWe目前在香港推廣得相當成功，甚至屢屢創下下載紀錄。然而媒體也認為，過去許多科技新創都嘗試要推出反制臉書的平台，但很難成功，畢竟即使MeWe在11月新增了300萬用戶，全球用戶來到1200萬，但對帳臉書每個月有27億的活躍用戶，還是小巫見大巫。

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