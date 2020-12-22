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LINE貼圖年度排行榜 「我就爛、像極了愛情」入列流行語金句

中央社 / 台北22日電
通訊軟體LINE公布年度貼圖排行榜，可看出流行語轉變。圖／LINE提供
通訊軟體LINE公布年度貼圖排行榜，可看出流行語轉變。圖／LINE提供

通訊軟體LINE今天公布年度貼圖排行榜，可看出流行語轉變，從第1季到第4季分別流行「我就爛」、「像極了愛情」、「咩噗」、「氣在來」，凸顯創作者和用戶用貼圖跟上潮流的趨勢。

LINE官方貼圖排行前5名都是可愛毛絨動物，依序為「好想兔」、BROWN & FRIENDS、「白爛貓」、「豆卡頻道」與「貓貓蟲-咖波」；今年中推出的全新類型「特效貼圖」前5名也正好是這5個角色入榜。

原創貼圖排行榜風格多元，「白爛貓」穩坐冠軍寶座，可愛小女孩貼圖「晴天P莉」名列第2；「野生喵喵怪」以出圖快速、精準抓到許多年輕用戶的角色情境，衝到第3名。

LINE觀察發現，貼圖使用上也反映流行語使用脈絡，流行用語在創作者的巧妙創意設計下被廣泛使用，今年初常見「我就爛」、「修但幾勒」跟「是在哈囉」呼應時下話題。4月開始常聽到的流行語例如「像極了愛情」、「撿到槍」跟「奇怪的知識增加了」也多被用在貼圖創作上。

7月後陸續出現「買啦！哪次不買！」勸敗圖，還有隨著懷舊鄉土劇掀起風潮的「甘安捏？」，以及表現情緒的「咩噗」。年底隨著購物季節到來，LINE貼圖出現「抱歉了錢錢！我真的需要那個酷東西」，還有「氣在來」、「可是我不想努力」等貼圖。

LINE表示，在流行語的應用上看到創作者緊扣時下流行的功力，而用戶也喜歡跟上潮流使用貼圖展現自我風格。

貼圖 LINE 愛情

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