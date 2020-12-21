LINE電腦版更新 支援聊天室分類、生物辨識登入

通訊軟體LINE推出電腦版6.5更新，Windows平台已於15日上線，Mac平台今天上線；新版本除了新增聊天室分類，也可選擇透過生物辨識登入。

原本手機版才有的聊天室分類功能，現在LINE電腦版也可以使用。只要更新到LINE電腦版6.5以上版本，就會預設開啟聊天室分類功能，4個預設分類包括好友、群組、官方帳號與社群，也能自訂10個分類。

此外，LINE電腦版現在也支援生物辨識登入，使用者要先在手機上設定好生物辨識，再打開更新後的電腦版，就會看到3種登入方式，包括Email加上輸入密碼登入、用手機掃QR Code條碼登入、電話號碼加上生物辨識登入。

如果第一次在電腦版上用生物辨識登入，需要先執行「連動」步驟；在手機上點開LINE，到設定中的「連動其他裝置」輸入6位數認證碼即可。