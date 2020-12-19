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用戶過少維護成本高 Twitter明年3月底關閉短影片服務Periscope
Twitter稍早宣布，將於明年3月31日關閉短影片服務Periscope，原因在於用戶人數過少，同時維護成本也相對高昂。
而在明年3月底關閉後，包含Android、iOS平台版本服務都無法繼續使用，但使用者依然可以透過Periscope網站觀看過去上傳內容，並且可將個人影片內容下載保存，但不再開放用戶註冊使用。
至於先前藉由Periscope服務提供的線上直播功能，目前則已經整合進Twitter Live功能內。
Periscope是在2015年由Twitter收購，當年更獲選成為蘋果App Store年度最佳應用獎項，並且以短影片互動內容吸引眾多用戶使用。不過，後續因為接連出現TikTok等短影片服務，就連Facebook、Instagram、YouTube等服務也開始提供短影片互動模式，因此也影響Periscope服務發展空間。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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