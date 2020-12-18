一秒變Podcast模式 Netflix在Android版本新增僅以聲音播放選項

在Spotify、亞馬遜在內業者開始大量投資以聆聽為主的Podcast內容，而YouTube也有許多內容能以聆聽方式「觀看」，意味有越來越多人習慣聆聽內容。而為了跟上這樣的趨勢，Netflix稍早也開始針對Android版本釋出僅以聲音播放聆聽功能，將可讓使用者僅聆聽聲音內容，並且同時減少耗損網路傳輸流量。

此項功能目前僅先在Android平台版本的Netflix App提供，並且採批次方式提供下載更新。而順利更新後，就能在選項功能選擇關閉影像，讓影片能以純聲音形式播放，而使用者依然可以透過控制選項調整快轉、回放，以及選擇播放速度等。

這樣的功能適合Netflix上收錄眾多以脫口秀形式呈現內容使用，甚至也能套用在一般電視劇、紀錄片，讓使用者能當作背景聲音，或是當作廣播內容使用。同時因為減少影像內容串流需求，在使用過程中也能減少損耗行動網路流量。

因此，對於Netflix而言，增加這樣的功能相對有利，不僅能增加更高使用意願，同時也能以此與Spotify、亞馬遜等業者提供服務抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》