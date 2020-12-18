快訊

比特幣一度衝破2.3萬美元 台概念股盤中股價漲不停

反美毒牛11年前照片曝光！赫見蔡英文、高嘉瑜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一秒變Podcast模式 Netflix在Android版本新增僅以聲音播放選項

聯合新聞網 / 楊又肇

在Spotify、亞馬遜在內業者開始大量投資以聆聽為主的Podcast內容，而YouTube也有許多內容能以聆聽方式「觀看」，意味有越來越多人習慣聆聽內容。而為了跟上這樣的趨勢，Netflix稍早也開始針對Android版本釋出僅以聲音播放聆聽功能，將可讓使用者僅聆聽聲音內容，並且同時減少耗損網路傳輸流量。

此項功能目前僅先在Android平台版本的Netflix App提供，並且採批次方式提供下載更新。而順利更新後，就能在選項功能選擇關閉影像，讓影片能以純聲音形式播放，而使用者依然可以透過控制選項調整快轉、回放，以及選擇播放速度等。

這樣的功能適合Netflix上收錄眾多以脫口秀形式呈現內容使用，甚至也能套用在一般電視劇、紀錄片，讓使用者能當作背景聲音，或是當作廣播內容使用。同時因為減少影像內容串流需求，在使用過程中也能減少損耗行動網路流量。

因此，對於Netflix而言，增加這樣的功能相對有利，不僅能增加更高使用意願，同時也能以此與Spotify、亞馬遜等業者提供服務抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Podcast Netflix

延伸閱讀

美日台員工現身說法：Netflix超自由、超高薪 但也超高壓又沒隱私？

66歲麥可周 暴紅上Podcast圈粉無數

漫改正夯！Netflix 將推出《幽遊白書》真人影集，由《今際之國》製作群擔綱

不只「今際之國」 Netflix證實開拍「幽遊白書」真人版

相關新聞

Youtube新政策台灣何時上路？強制所有影片插入廣告 網友罵爆「吃相難看」

影音平台Youtube近日發布新的廣告政策，將在未來所有的影片中插入廣告，即便頻道不在「Youtube 合作夥伴計畫(YouTube Partner Program，YPP)」之中也會隨機插入廣告，並且不會獲得任何廣告收入。消息傳開後，許多網友痛罵「吃相難看」要人買premium會員。

一秒變Podcast模式 Netflix在Android版本新增僅以聲音播放選項

在Spotify、亞馬遜在內業者開始大量投資以聆聽為主的Podcast內容，而YouTube也有許多內容能以聆聽方式「觀看」，意味有越來越多人習慣聆聽內容。而為了跟上這樣的趨勢，Netflix稍早也開始針對Android版本釋出僅以聲音播放聆聽功能，將可讓使用者僅聆聽聲音內容，並且同時減少耗損網路傳輸流量。

傳臉書正研發新影片工具 將開放直播「抖內」和送禮

傳臉書正在研發一款新的影片產品，將開放用戶在直播活動中與內容創作者或名人互動，包括打賞和送禮。

Gmail服務連續第2天中斷 谷歌：已修復

網路巨擘谷歌（Google）昨天因為內部儲存配額發生問題，導致Google身分驗證系統中斷約45分鐘，電子郵件服務今天連...

FTC要求亞馬遜、Facebook、YouTube在內業者 公布如何使用用戶隱私

美國聯邦貿易委員會 (FTC)要求，包含亞馬遜、TikTok母公司字節跳動、Discorde、Facebook、WhatsApp、Reddit、Snap、Twitter及YouTube均需公布其蒐集用戶隱私內容方式，但包含蘋果、YouTube母公司Google與其他科技業者則未在此次要求對象名單內。

Google全球大當機原因找到了 中斷45分鐘引發用戶恐慌

相信昨天晚間有許多民眾都被Google服務全球大當機嚇壞了，不管是還沒下班、或是下班了正想要點開YouTube卻發現無法...

Google當機45分鐘官方解釋原因！不只Gmail、Youtube不能用 損失初估數千萬元

昨晚8點多的時候，Google發生了大規模系列服務癱瘓的問題，包括Gmail、Youtube、相簿等服務全都不能用。歷經約45分鐘，才開始恢復。

Twitter收購提供螢幕內容分享服務Squad 創造多元線上互動模式

Twitter宣布收購提供螢幕內容分享服務Squad，預期未來將使Twitter能有更多元線上互動模式。

FTC與美國48州檢察長 正式指控Facebook違反市場壟斷

美國聯邦貿易委員會 (FTC)稍早與美國境內48州檢察長一同指控Facebook違反市場壟斷行為，並且要求法院核准拆分Facebook在2012年收購的Instagram，以及2014年收購的WhatsApp。

今年更多人用Google搜尋「為什麼？」台灣熱門關鍵字曝光

雖然日前表示考量今年整體而言不是太好，因此取消每年例行會在年底以歡樂氣氛製作的YouTube Rewind年度回顧影片，但在Google Search部分則依然決定針對全球用戶熱搜內容進行整理，其中更顯示今年有不少人集中搜尋「為什麼 (why)」相關內容。

臉書、IG掛了！訊息送不出去 受災戶哀號：我要瘋了

社群網站Facebook、Instagram又掛了！下午5點開始異常通報瞬間爆量，雖然查看塗鴉牆動態正常，但是Messenger卻無法送出文字訊息或圖片。根據Downdetector網站顯示，災情主要出現在歐洲...

Google公布2020台灣搜尋排行榜 新冠疫情竟才排名第2

Google今（9日）公布台灣2020年度搜尋排行榜（Year in Search），回顧過去一年搜尋量快速竄升的關鍵字。然而，在嚴峻疫情之下，發現「武漢肺炎」關鍵字僅排名第2，輸給「美國總統大選」，而疫情相關的延伸字幾乎佔滿排行榜。

熱門新聞

iPhone 12 mini破三年來首週銷售最差紀錄 問題出在不夠便宜？

PS5主機18日中午12點再開預購 網路下單可年前到貨

Apple Watch心電圖正式登場！如何操作？30 秒實測給你看

你發現LINE從深綠變淺綠了嗎？ 網神回：「老了就退色了！」

LINE耶誕限定特效又來了！虛擬人像、表情圖示都有驚喜

CES下月登場 雙A推新品搶市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。