快訊

獨／主張萊劑對人體有害 國民黨：醫師蘇偉碩遭政府查水表

中國包商銀行債務全額減記，江派「明天系」成祭品？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Youtube新政策台灣何時上路？強制所有影片插入廣告 網友罵爆「吃相難看」

聯合新聞網 / 綜合報導
Youtube近日發布新的廣告政策，將在未來所有的影片中插入廣告。 路透
Youtube近日發布新的廣告政策，將在未來所有的影片中插入廣告。 路透

影音平台Youtube近日發布新的廣告政策，將在未來所有的影片中插入廣告，即便頻道不在「Youtube 合作夥伴計畫(YouTube Partner Program，YPP)」之中也會隨機插入廣告，並且不會獲得任何廣告收入。消息傳開後，許多網友痛罵「吃相難看」根本是要人買Premium會員。

根據Youtube舊版廣告政策，Youtube原先只會在YPP上的頻道投放廣告，並且把相關收益分給頻道擁有者。但在11月18日更新廣告方針之後，Youtube也將在非YPP上的頻道投放廣告，而廣告收益將不會分給該頻道的擁有者。頻道主若是想申請加入YPP，觀看時間須達4000小時，且至少1000個訂閱數，門檻仍維持和舊版政策相同。

Youtube此項新的廣告政策一出，意即代表將更頻繁的在Youtube上出現廣告，更加考驗使用者耐心。該政策已於11月18日在美國開始實施，其他國家(台灣、香港、馬來西亞、加拿大等)則預計從2021年中開始

網友看到這項新政策，痛批「廠商付費買廣告、使用者付費擋廣告」、「不然怎麼推Youtube Premium」、「Youtube已死」、「Google既相簿之後又一割韭菜」。不少鄉民直言擋廣告套件裝好裝滿，寧願花錢去贊助ADB(廣告攔截程式)。

YouTube 廣告 Google

延伸閱讀

Pornhub斷尾求生：「紐約時報」事件後自刪了超過1000萬部影片

Google相簿取消免費無上限空間怎麼辦？你還有這6種替代方案

也是養、套、殺！Google相簿將取消免費無上限空間

果粉問Apple Watch額外用處有哪些？上百則留言洗版「用過回不去」

相關新聞

Youtube新政策台灣何時上路？強制所有影片插入廣告 網友罵爆「吃相難看」

影音平台Youtube近日發布新的廣告政策，將在未來所有的影片中插入廣告，即便頻道不在「Youtube 合作夥伴計畫(YouTube Partner Program，YPP)」之中也會隨機插入廣告，並且不會獲得任何廣告收入。消息傳開後，許多網友痛罵「吃相難看」要人買premium會員。

傳臉書正研發新影片工具 將開放直播「抖內」和送禮

傳臉書正在研發一款新的影片產品，將開放用戶在直播活動中與內容創作者或名人互動，包括打賞和送禮。

Google當機45分鐘官方解釋原因！不只Gmail、Youtube不能用 損失初估數千萬元

昨晚8點多的時候，Google發生了大規模系列服務癱瘓的問題，包括Gmail、Youtube、相簿等服務全都不能用。歷經約45分鐘，才開始恢復。

Gmail服務連續第2天中斷 谷歌：已修復

網路巨擘谷歌（Google）昨天因為內部儲存配額發生問題，導致Google身分驗證系統中斷約45分鐘，電子郵件服務今天連...

FTC要求亞馬遜、Facebook、YouTube在內業者 公布如何使用用戶隱私

美國聯邦貿易委員會 (FTC)要求，包含亞馬遜、TikTok母公司字節跳動、Discorde、Facebook、WhatsApp、Reddit、Snap、Twitter及YouTube均需公布其蒐集用戶隱私內容方式，但包含蘋果、YouTube母公司Google與其他科技業者則未在此次要求對象名單內。

Google全球大當機原因找到了 中斷45分鐘引發用戶恐慌

相信昨天晚間有許多民眾都被Google服務全球大當機嚇壞了，不管是還沒下班、或是下班了正想要點開YouTube卻發現無法...

Twitter收購提供螢幕內容分享服務Squad 創造多元線上互動模式

Twitter宣布收購提供螢幕內容分享服務Squad，預期未來將使Twitter能有更多元線上互動模式。

FTC與美國48州檢察長 正式指控Facebook違反市場壟斷

美國聯邦貿易委員會 (FTC)稍早與美國境內48州檢察長一同指控Facebook違反市場壟斷行為，並且要求法院核准拆分Facebook在2012年收購的Instagram，以及2014年收購的WhatsApp。

今年更多人用Google搜尋「為什麼？」台灣熱門關鍵字曝光

雖然日前表示考量今年整體而言不是太好，因此取消每年例行會在年底以歡樂氣氛製作的YouTube Rewind年度回顧影片，但在Google Search部分則依然決定針對全球用戶熱搜內容進行整理，其中更顯示今年有不少人集中搜尋「為什麼 (why)」相關內容。

臉書、IG掛了！訊息送不出去 受災戶哀號：我要瘋了

社群網站Facebook、Instagram又掛了！下午5點開始異常通報瞬間爆量，雖然查看塗鴉牆動態正常，但是Messenger卻無法送出文字訊息或圖片。根據Downdetector網站顯示，災情主要出現在歐洲...

Google公布2020台灣搜尋排行榜 新冠疫情竟才排名第2

Google今（9日）公布台灣2020年度搜尋排行榜（Year in Search），回顧過去一年搜尋量快速竄升的關鍵字。然而，在嚴峻疫情之下，發現「武漢肺炎」關鍵字僅排名第2，輸給「美國總統大選」，而疫情相關的延伸字幾乎佔滿排行榜。

疫情緊繃 疾管署宣導片奪YouTube台灣年度熱門影片榜首

今年因為疫情的緣故，不只許多人的工作受到影響、生活型態發生改變，連帶讓影音平台上的觀影偏好出現前所未有的變化。近日You...

熱門新聞

谷歌當機差點害他在屋內被凍壞！ 網見「神助手」解圍卻笑了

果粉問Apple Watch額外用處有哪些？上百則留言洗版「用過回不去」

「電馭叛客2077」開發商 3D列印真實版「銀手強尼」左手義肢

隨著iOS 14.3正式版本釋出 蘋果也在App Store啟用全新隱私政策

Youtube新政策台灣何時上路？強制所有影片插入廣告 網友罵爆「吃相難看」

Gmail服務連續第2天中斷 谷歌：已修復

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。