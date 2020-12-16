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Gmail服務連續第2天中斷 谷歌：已修復

中央社 / 舊金山15日綜合外電報導
谷哥電子郵件服務今天連續第2天出現大規模中斷，但已修復問題。 美聯社
谷哥電子郵件服務今天連續第2天出現大規模中斷，但已修復問題。 美聯社

網路巨擘谷歌（Google）昨天因為內部儲存配額發生問題，導致Google身分驗證系統中斷約45分鐘，電子郵件服務今天連續第2天出現大規模中斷，但已修復問題。

Alphabet旗下谷歌表示，所有用戶的服務已於美東時間15日晚間6時51分恢復。根據谷歌狀態資訊主業說法，他們下午4時29分首度通報出包。

谷歌在官網中說：「我們很抱歉造成各種不便，並謝謝大家的耐心和支持。」

谷歌先前通報出包時，在貼文中說：「我們曉得Gmail當機影響了大批用戶。」

「受影響的用戶可以進入Gmail，但會看見頁面顯示錯誤訊息，發生高延遲和／或遇到其他意料之外的問題。」

谷歌沒有透露受影響的用戶數量或問題發生的確切原因。

谷歌昨天一度大當機，Gmail和YouTube等多項服務都遭殃，波及人們在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行期間賴以生存的遠距學習、辦公和娛樂活動。

超過1萬7000人向追蹤網路連線狀態的獨立網站DownDetector回報Gmail服務有問題。

YouTube、谷歌地圖和搜尋等其他服務似乎皆可正常運作。

線上服務平台大當機時有所聞，比如電商巨擘亞馬遜公司（Amazon）在美國的雲端運算網路11月就發生重大故障，影響媒體企業等大型用戶，包括紐約地下鐵和影音串流設備廠商Roku及「華爾街日報」都受到衝擊。

Google Gmail

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