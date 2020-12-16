FTC要求亞馬遜、Facebook、YouTube在內業者 公布如何使用用戶隱私

美國聯邦貿易委員會 (FTC)要求，包含亞馬遜、TikTok母公司字節跳動、Discorde、Facebook、WhatsApp、Reddit、Snap、Twitter及YouTube均需公布其蒐集用戶隱私內容方式，但包含蘋果、YouTube母公司Google與其他科技業者則未在此次要求對象名單內。

由於先前眾多網路服務涉及取用用戶隱私，因而引發不少爭議，使得聯邦貿易委員會要求科技業者公布如何取用用戶隱私數據，同時也必須說明如何利用這些隱私進行廣告投放，其中包含是否利用特定演算法、分析方式，以及如何衡量用戶同意使用，另外更包含這些數據演算是否對兒童或青少年產生影響。

被要求公布取用數據與使用方式的科技業者，必須在未來45天內進行說明。而依照聯邦貿易委員會說明，此次要求主要希望具體了解這些科技業者的營運模式如何影響民眾，其中包含民眾透過相關服務取得資訊，以及個人隱私數據如何被使用。

雖然此次要求公布數據使用方式的名單內，並未包含蘋果、YouTube母公司Google等科技業者，但聯邦貿易委員會在更早之前就已經針對這些科技業者進行過往收購事宜進行調查，藉此釐清是否藉由收購增加本身發展優勢，進而造成市場壟斷情況。

而在近期與美國境內48州檢察長共同指控Facebook涉及市場壟斷，認為透過線上社群服務使用率優勢影響其他業者發展機會，因此有可能要求Facebook拆分旗下Instagram及WhatsApp業務，甚至進一步影響使用者個人隱私。

不過，Facebook則在後續提出反駁，強調Instagram、WhatsApp服務實際上在成為Facebook旗下服務，經過投入大量發展成本才成為現今廣受歡迎服務，同時也說明Facebook在市場同樣面臨諸多服務競爭，並未取得絕對發展優勢。

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