快訊

「蔣來梁走」 中芯CEO梁孟松辭呈全文曝光

英雄獵人找到迷蹤40天邱男 邱姊：將當面奉上50萬獎金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

FTC要求亞馬遜、Facebook、YouTube在內業者 公布如何使用用戶隱私

聯合新聞網 / 楊又肇

美國聯邦貿易委員會 (FTC)要求，包含亞馬遜、TikTok母公司字節跳動、Discorde、Facebook、WhatsApp、Reddit、Snap、Twitter及YouTube均需公布其蒐集用戶隱私內容方式，但包含蘋果、YouTube母公司Google與其他科技業者則未在此次要求對象名單內。

由於先前眾多網路服務涉及取用用戶隱私，因而引發不少爭議，使得聯邦貿易委員會要求科技業者公布如何取用用戶隱私數據，同時也必須說明如何利用這些隱私進行廣告投放，其中包含是否利用特定演算法、分析方式，以及如何衡量用戶同意使用，另外更包含這些數據演算是否對兒童或青少年產生影響。

被要求公布取用數據與使用方式的科技業者，必須在未來45天內進行說明。而依照聯邦貿易委員會說明，此次要求主要希望具體了解這些科技業者的營運模式如何影響民眾，其中包含民眾透過相關服務取得資訊，以及個人隱私數據如何被使用。

雖然此次要求公布數據使用方式的名單內，並未包含蘋果、YouTube母公司Google等科技業者，但聯邦貿易委員會在更早之前就已經針對這些科技業者進行過往收購事宜進行調查，藉此釐清是否藉由收購增加本身發展優勢，進而造成市場壟斷情況。

而在近期與美國境內48州檢察長共同指控Facebook涉及市場壟斷，認為透過線上社群服務使用率優勢影響其他業者發展機會，因此有可能要求Facebook拆分旗下Instagram及WhatsApp業務，甚至進一步影響使用者個人隱私。

不過，Facebook則在後續提出反駁，強調Instagram、WhatsApp服務實際上在成為Facebook旗下服務，經過投入大量發展成本才成為現今廣受歡迎服務，同時也說明Facebook在市場同樣面臨諸多服務競爭，並未取得絕對發展優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram 亞馬遜 YouTube Google

延伸閱讀

歐盟祭出反壟斷 亞馬遜、Google剉咧等

快更新！長按有線耳機的按鈕 也能召喚Google Assistant語音助理了

Google當機45分鐘官方解釋原因！不只Gmail、Youtube不能用 損失初估數千萬元

超越Google！亞馬遜宣布成為全球最大再生能源採購者

相關新聞

Google當機45分鐘官方解釋原因！不只Gmail、Youtube不能用 損失初估數千萬元

昨晚8點多的時候，Google發生了大規模系列服務癱瘓的問題，包括Gmail、Youtube、相簿等服務全都不能用。歷經約45分鐘，才開始恢復。

FTC要求亞馬遜、Facebook、YouTube在內業者 公布如何使用用戶隱私

美國聯邦貿易委員會 (FTC)要求，包含亞馬遜、TikTok母公司字節跳動、Discorde、Facebook、WhatsApp、Reddit、Snap、Twitter及YouTube均需公布其蒐集用戶隱私內容方式，但包含蘋果、YouTube母公司Google與其他科技業者則未在此次要求對象名單內。

Google全球大當機原因找到了 中斷45分鐘引發用戶恐慌

相信昨天晚間有許多民眾都被Google服務全球大當機嚇壞了，不管是還沒下班、或是下班了正想要點開YouTube卻發現無法...

Twitter收購提供螢幕內容分享服務Squad 創造多元線上互動模式

Twitter宣布收購提供螢幕內容分享服務Squad，預期未來將使Twitter能有更多元線上互動模式。

FTC與美國48州檢察長 正式指控Facebook違反市場壟斷

美國聯邦貿易委員會 (FTC)稍早與美國境內48州檢察長一同指控Facebook違反市場壟斷行為，並且要求法院核准拆分Facebook在2012年收購的Instagram，以及2014年收購的WhatsApp。

今年更多人用Google搜尋「為什麼？」台灣熱門關鍵字曝光

雖然日前表示考量今年整體而言不是太好，因此取消每年例行會在年底以歡樂氣氛製作的YouTube Rewind年度回顧影片，但在Google Search部分則依然決定針對全球用戶熱搜內容進行整理，其中更顯示今年有不少人集中搜尋「為什麼 (why)」相關內容。

臉書、IG掛了！訊息送不出去 受災戶哀號：我要瘋了

社群網站Facebook、Instagram又掛了！下午5點開始異常通報瞬間爆量，雖然查看塗鴉牆動態正常，但是Messenger卻無法送出文字訊息或圖片。根據Downdetector網站顯示，災情主要出現在歐洲...

Google公布2020台灣搜尋排行榜 新冠疫情竟才排名第2

Google今（9日）公布台灣2020年度搜尋排行榜（Year in Search），回顧過去一年搜尋量快速竄升的關鍵字。然而，在嚴峻疫情之下，發現「武漢肺炎」關鍵字僅排名第2，輸給「美國總統大選」，而疫情相關的延伸字幾乎佔滿排行榜。

疫情緊繃 疾管署宣導片奪YouTube台灣年度熱門影片榜首

今年因為疫情的緣故，不只許多人的工作受到影響、生活型態發生改變，連帶讓影音平台上的觀影偏好出現前所未有的變化。近日You...

「短影片屆Netflix」 串流平台Quibi步步錯 僅半年多就夭折

一步錯、步步錯的代表，串流影片平台Quibi半年多就夭折！由夢工廠創造者卡森伯格一手製造，Quibi一度號稱「短影片屆Netflix」，獲得高達近20億美元的各方投資與多影片製造商的看好。外媒6日報導引述內部人員的話，Quibi過於執著用戶體驗，內容製造與吸引新世代用戶的市場分析都沒做好，加上遇到疫情讓原本想吸引零碎時間用戶期望落空而失敗收場。

華納宣布明年所有新電影 透過HBO Max服務率先提供觀看

除了日前確定檔期延後四次的《神力女超人1984 (Wonder Woman 1984)》，將會在聖誕節透過HBO Max服務播放 (註)，華納媒體執行長Ann Sarnoff稍早更宣布，明年所有新電影都會在美國地區同時透過HBO Max服務與可對外開放觀看的電影院播放。

短影音不短了？抖音將開放上傳3分鐘影音

抖音（TikTok）以短影音起家，每部影音時長約 60 秒，但最近卻醞釀變革，將開放部分使用者上傳長達 3 分鐘的影音。

熱門新聞

Pornhub斷尾求生：「紐約時報」事件後自刪了超過1000萬部影片

Google全球大當機原因找到了 中斷45分鐘引發用戶恐慌

定價18999 搭載Android TV的「小米智慧顯示器 65型」能越級打怪嗎 ？

Google當機45分鐘官方解釋原因！不只Gmail、Youtube不能用 損失初估數千萬元

最常被盜版的軟體排行榜：Adobe家族搶下前三 第四名卻是莫名其妙的WinRAR

谷歌當機差點害他在屋內被凍壞！ 網見「神助手」解圍卻笑了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。