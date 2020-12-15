Google當機45分鐘官方解釋原因！不只Gmail、Youtube不能用 損失初估數千萬元

昨晚8點多的時候，Google發生了大規模系列服務癱瘓的問題，包括Gmail、Youtube、相簿等服務全都不能用。歷經約45分鐘，才開始恢復。

根據Google官方的說明，這次故障的原因是內部儲存配置發生了問題，導致認證系統的中斷。因此許多需要用戶登錄的服務都出現了較高的錯誤率，Google表示「我們向每一位受影響的人表示歉意，我們將進行徹底的後續審查，以確保這個問題在未來不會再發生。」

由於在台灣是晚上的時間，因此對國內的影響並不大，頂多就是很多人抱怨不能看Youtube了。不過，因為在國外很多地區是白天，正是開始上班的時候，影響了工作，Google母公司Alphabet的盤前交易量也略有下降。

這也提醒了很多人，發現Google的服務有多深入到他們的日常生活，當生產力、娛樂和家庭/公用事業，都與單一個廠商綁在一起，會有什麼問題。尤其影響的還不只是Google的一家服務，許多美國的公司也都在使用Google的服務，比如Uber、Netflix等等，影響的層面還會變得更加擴大。

此外，由於Google的收益很大一部分來自於廣告，LovetheSales為這次google服務的全球停擺損失做了預估。在這次接近一個小時的停擺中，Google損失了接近 170萬美元(約合新台幣4784萬元)的廣告收入。

而在Google出現問題後，Twitter上出現了 #YouTubeDOWN #googledown 的標籤，網友們在無法使用Google服務之餘，也不忘記好好調侃一次難得一見的Google當機情況。

很多人都表示，不經過這次事件，根本不知道自己的生活居然這麼依賴Google。

新聞來源：techcrunch

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》