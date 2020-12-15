Twitter收購提供螢幕內容分享服務Squad 創造多元線上互動模式

Twitter宣布收購提供螢幕內容分享服務Squad，預期未來將使Twitter能有更多元線上互動模式。

Squad服務主打可讓使用主分享手機或PC螢幕內容，同時也能進行視訊互動，過去主要是針對企業應用需求提供服務，目前由Twitter收購後，預期可創造全新互動體驗。

而加入Twitter後，Squad共同創辦人暨執行長Esther Crawford，以及技術長Ethan Sutin在內成員都會併入Twitter體系，分別加入設計、工程與產品部門團隊，而Esther Crawford未來依然會負責產品發展規劃。

至於未來Squad服務則會終止服務，日後將會成為Twitter提供功能之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》