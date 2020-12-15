Reddit收購Dubsmash 增加線上論壇社群互動趣味性

聯合新聞網 / 楊又肇

Reddit稍早證實收購短影片服務業者Dubsmash，預期藉此增加線上論壇互動模式。

Dubsmash過去推出的服務，可讓使用者配合熱門歌曲、影集經典片段、卡通配樂等內容，讓使用者能拍攝對嘴短片創造趣味效果。

Dubsmash與TikTok一樣，都是藉由短影片吸引用觀看，並且能在線上社群服務快速擴散，藉此增加曝光宣傳效益，加上目前包含Google、Facebook在內業者都開始將短影片元素整合在旗下社群服務，或許因此促使Reddit出資收購Dubsmash服務，期望能藉此強化本身論壇討論互動性。

在收購之後，Dubsmash所有團隊成員都會併入Reddit，初期仍會維持Dubsmash品牌與服務功能，但未來有可能會逐漸與Reddit功能整併。

此外，Dubsmash旗下服務用戶約70%比例為女性，甚至非裔黑人青少年族群中的女性用戶比例更佔25%，因此收購Dubsmash也有助於Reddit推動用戶多元化發展，而非只是吸引眾多男性用戶加入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Reddit 卡通

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