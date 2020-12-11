今年更多人用Google搜尋「為什麼？」台灣熱門關鍵字曝光

雖然日前表示考量今年整體而言不是太好，因此取消每年例行會在年底以歡樂氣氛製作的YouTube Rewind年度回顧影片，但在Google Search部分則依然決定針對全球用戶熱搜內容進行整理，其中更顯示今年有不少人集中搜尋「為什麼 (why)」相關內容。

而這樣的搜尋字詞，其實也反應今年有不少人透過Google Search尋求問題解答，或是查明事情發生來龍去脈，同時也針對今年發生不少事情進行關注，例如今年不少人搜尋的新型冠狀病毒相關搜尋關鍵字，以及今年造成美國境內關注的黑人歧視議題，而包含NBA球星Kobe Bryant與女兒搭乘直升機失事喪生議題，或是年底美國總統大選等話題，都是今年眾人關注內容，甚至Kobe Bryant也成為今年被搜尋次數最多的人物。

不過，即便今年造成心情低落的事情很多，Google也說明依然有不少令人開心的事情發生，因此也認為藉由回顧過去一年以來所發生事情，將更有助於促使人們更願意往前進。

至於在台灣地區快速竄升的熱門搜尋關鍵字，不意外地包含美國總統大選、新型冠狀病毒、動滋券、劉真及小鬼，而快速竄升人物則包含川普、羅志祥、周揚青、金正恩與持修。

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