FTC與美國48州檢察長 正式指控Facebook違反市場壟斷

美國聯邦貿易委員會 (FTC)稍早與美國境內48州檢察長一同指控Facebook違反市場壟斷行為，並且要求法院核准拆分Facebook在2012年收購的Instagram，以及2014年收購的WhatsApp。

除此之外，相關指控更要求未來任何Facebook收購交易都必須事先通報，並且獲得批准才能執行，避免造成利用社群平台規模優勢，造成其他競爭對手難以抗衡或生存。

在此之前，許多看法認為Facebook之所以收購Instagram與WhatsApp，是因為這些服務對Facebook營運發展造成直接威脅，因此Facebook藉由收購解決面臨競爭問題，同時也進一步阻斷其他市場競爭威脅。

相關看法指出，Facebook藉由收購Instagram與WhatsApp，不僅壯大本身線上社群發展範圍，以及背後帶動的影響力，另一方面也影響使用者選擇其他合適線上社群服務，甚至影響用戶個人隱私，而針對過去以來始終對社會造成影響的假消息、假帳號等問題，卻始終未能有妥善處理成果，更反過來藉由自身服務追蹤用戶使用習慣，進而投放更精準廣告賺取高額營收。

對於聯邦貿易委員會與48州檢察長的指控，Facebook自然是對此做出澄清，並且強調包含蘋果、Google、亞馬遜、Twitter、Snap、Tiktok或微軟旗下服務，基本上都會對Facebook發展產生威脅，因此並非像聯邦貿易委員會陳述，認為使用者其實有更多選擇，並且強調在Facebook投資數十億美元與相關成本，才讓Instagram、WhatsApp變成更受歡迎的線上社群服務。

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