快訊

臉書、IG掛了！訊息送不出去 受災戶哀號：我要瘋了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臉書、IG掛了！訊息送不出去 受災戶哀號：我要瘋了

聯合新聞網 / 綜合報導
Facebook Messenger下午異常通報爆量。圖／取自Downdetector
Facebook Messenger下午異常通報爆量。圖／取自Downdetector

社群網站FacebookInstagram又掛了！下午5點開始異常通報瞬間爆量，雖然查看塗鴉牆動態正常，但是Messenger卻無法送出文字訊息或圖片，甚至連貼圖都不行。

根據Downdetector網站顯示，災情主要出現在歐洲、美洲東西岸及亞洲地區。

晚間7點小編實測的確異常，使用手機iPhone私訊不成功，改用臉書電腦版輸入文字，先出現紅色警告「連線中…」，接著顯示「沒有網路連線」。

有網友反映似乎只有iPhone故障，但陸續有安卓用戶無奈說「安卓一樣傳不出去」，嚴重受災戶則哀號「已經崩潰」、「超級卡」、「我要瘋了」，還有人驚訝說「難怪我剛剛都沒反應」、「我還以為是我的網路掛了」。

Facebook Messenger Instagram

相關新聞

臉書、IG掛了！訊息送不出去 受災戶哀號：我要瘋了

社群網站Facebook、Instagram又掛了！下午5點開始異常通報瞬間爆量，雖然查看塗鴉牆動態正常，但是Messenger卻無法送出文字訊息或圖片。根據Downdetector網站顯示，災情主要出現在歐洲...

Google公布2020台灣搜尋排行榜 新冠疫情竟才排名第2

Google今（9日）公布台灣2020年度搜尋排行榜（Year in Search），回顧過去一年搜尋量快速竄升的關鍵字。然而，在嚴峻疫情之下，發現「武漢肺炎」關鍵字僅排名第2，輸給「美國總統大選」，而疫情相關的延伸字幾乎佔滿排行榜。

疫情緊繃 疾管署宣導片奪YouTube台灣年度熱門影片榜首

今年因為疫情的緣故，不只許多人的工作受到影響、生活型態發生改變，連帶讓影音平台上的觀影偏好出現前所未有的變化。近日You...

「短影片屆Netflix」 串流平台Quibi步步錯 僅半年多就夭折

一步錯、步步錯的代表，串流影片平台Quibi半年多就夭折！由夢工廠創造者卡森伯格一手製造，Quibi一度號稱「短影片屆Netflix」，獲得高達近20億美元的各方投資與多影片製造商的看好。外媒6日報導引述內部人員的話，Quibi過於執著用戶體驗，內容製造與吸引新世代用戶的市場分析都沒做好，加上遇到疫情讓原本想吸引零碎時間用戶期望落空而失敗收場。

華納宣布明年所有新電影 透過HBO Max服務率先提供觀看

除了日前確定檔期延後四次的《神力女超人1984 (Wonder Woman 1984)》，將會在聖誕節透過HBO Max服務播放 (註)，華納媒體執行長Ann Sarnoff稍早更宣布，明年所有新電影都會在美國地區同時透過HBO Max服務與可對外開放觀看的電影院播放。

短影音不短了？抖音將開放上傳3分鐘影音

抖音（TikTok）以短影音起家，每部影音時長約 60 秒，但最近卻醞釀變革，將開放部分使用者上傳長達 3 分鐘的影音。

他用GOOGLE導航竟撞見「神隱少女」神祕隧道 網友急喊：快回去！

現代人出門，靠GOOGLE衛星導航找路，是在稀鬆平常不過的事情。不過不可否認，GOOGLE導航雖然方便好用，但偶爾也是會把人帶到奇妙的荒郊小徑上。最近就有日本網友，在GOOGLE導航的指引下，竟然找到一條有如「神隱少女」的神秘通道。

Discovery+串流影音明年1月推出 將持續擴展至25個國家地區

Discovery日前在財報會議中證實將推出的串流影音服務，確定將在明年1月4日於美國境內推出，並且以Discovery+作為服務正式名稱，同時將以每月4.99美元起跳價格計費。

最熱門影片第一名你肯定看過 YouTube年度榜單公布了

在快速竄升創作者中，相信大家都不陌生，或許也都看過他們在今年爆紅的影片，這些竄紅創作者有獨特的特人風格，且內容上更加分眾，由「反正我很閒」奪下冠軍，今年「羅馬競技生死鬥」更在全台大學中掀起熱潮。

Facebook主導的加密貨幣Libra 最快會在明年1月有限度開放使用

金融時報報導指稱，由Facebook主導推動的加密貨幣Libra，最快可能會在明年1月初以有限形式開放使用。

Facebook將面臨美國聯邦貿易委員會、數十州指控違反市場壟斷

日前由美國眾議院以多達449頁調查報告，直指與亞馬遜、Google、蘋果等公司一樣涉及市場壟斷後，Facebook接下來有可能面臨美國近40州聯合控訴。

降低壟斷疑慮？Google將讓非AMP網頁也能優先納入搜尋結果

依照Google說明，預計從明年5月開始將以網頁瀏覽體驗作為Google搜尋排行其中一項考量指標，同時也計畫放寬限制，讓非採用AMP (Accelerated Mobile Pages)格式的網頁內容也能納入行動版焦點新聞優先搜尋結果。

熱門新聞

臉書、IG掛了！訊息送不出去 受災戶哀號：我要瘋了

雙11訂iPhone12 Pro還沒出貨 他奉勸若在雙12買得等數個月

換上M1處理器的新款Mac 必須連網才能正常進行系統重置

AirPods Max依然能以有線方式使用 只是得再花1190元買轉接線

台灣大myVideo年度觀看次數首破億 這些片名列前五名

華為切割後 榮耀即將獲得高通5G晶片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。