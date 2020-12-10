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臉書、IG掛了！訊息送不出去 受災戶哀號：我要瘋了
社群網站Facebook、Instagram又掛了！下午5點開始異常通報瞬間爆量，雖然查看塗鴉牆動態正常，但是Messenger卻無法送出文字訊息或圖片，甚至連貼圖都不行。
根據Downdetector網站顯示，災情主要出現在歐洲、美洲東西岸及亞洲地區。
晚間7點小編實測的確異常，使用手機iPhone私訊不成功，改用臉書電腦版輸入文字，先出現紅色警告「連線中…」，接著顯示「沒有網路連線」。
有網友反映似乎只有iPhone故障，但陸續有安卓用戶無奈說「安卓一樣傳不出去」，嚴重受災戶則哀號「已經崩潰」、「超級卡」、「我要瘋了」，還有人驚訝說「難怪我剛剛都沒反應」、「我還以為是我的網路掛了」。
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