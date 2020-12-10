臉書、IG掛了！訊息送不出去 受災戶哀號：我要瘋了

現代人出門，靠GOOGLE衛星導航找路，是在稀鬆平常不過的事情。不過不可否認，GOOGLE導航雖然方便好用，但偶爾也是會把人帶到奇妙的荒郊小徑上。最近就有日本網友，在GOOGLE導航的指引下，竟然找到一條有如「神隱少女」的神秘通道。

2020-12-04 12:44