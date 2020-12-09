Google公布2020台灣搜尋排行榜 新冠疫情竟才排名第2

Google今（9日）公布台灣2020年度搜尋排行榜（Year in Search），回顧過去一年搜尋量快速竄升的關鍵字。然而，在嚴峻疫情之下，發現「武漢肺炎」關鍵字僅排名第2，輸給「美國總統大選」，而疫情相關的延伸字幾乎佔滿排行榜。

台灣2020年度關鍵字「美國總統大選」居冠

今年排行榜總榜反映出台灣網友關心全球政經局勢，「美國總統大選」成為年度快速竄升關鍵字第一名，「川普」也名列第9，並登上快速竄升人物排行榜第一名。而肆虐全球的COVID-19疫情持續影響，除了「武漢肺炎」佔總榜第2名，各政府機關推動的經濟振興方案，如「動滋券」、「藝FUN券」也分別佔第3、6名。

另外，影視戲劇主題也是台灣網友搜尋的一大重點，韓劇「愛的迫降」與「夫妻的世界」分別以新穎題材及刺激的劇情創造話題，而陸劇「以家人之名」則以無血緣關係的家人彼此扶持為主軸，既溫馨又療癒的劇情掀起一波追劇熱潮。

2020年度台灣快速竄升議題排行榜。圖擷字Google官網。

疫情、威力彩開獎、日環食議題關注度高

除了台灣與美國今年的大選之外，因疫情延伸的防疫、振興措施，如「口罩預購」、「安心旅遊補助」及「勞工紓困貸款」等皆是大家特別關注的重點；而疫情嚴峻之時，停靠日本並引起全球關注的「鑽石公主號群聚感染事件」也是網友搜尋的焦點之一。

此外，民生、天文話題也竄升上榜，7月時威力彩頭獎獎金一度累積突破30億，引發民眾投注熱潮，讓「威力彩開獎」登上快速竄升議題第3名；6月時，由於台灣要到西元2215年才能再次觀測到難得一見的天文現象「日環食」，因此民眾觀日風潮也帶動搜尋，成為快速竄升的第6名。

2020年度台灣快速竄升政治人物排行榜。圖擷字Google官網。

總統、立委選舉及疫情政策帶動政治人物搜尋熱度

快速竄升人物與政治人物榜單重複性比以往都來得高，共有7名政治人物同時登上雙榜。第10屆立委選舉候選人如「吳怡農」、「蔡宜芳」及「陳柏惟」皆上榜，而行政院政務委員「唐鳳」、衛福部長「陳時中」則因協助推動防疫有成，也成為台灣網友熱議的話題人物。

此外，台灣網友對於國際政局也頗為關心，除了美國總統候選人「川普」及「拜登」之外，北韓領導人「金正恩」動向也受到網友熱切關注。

自去年12月至今年11月底，Google依照台灣期間內搜尋量暴增幅度進行排名，完整Google 2020年度榜單也請詳見Google官方部落格。