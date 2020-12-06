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短片屆Netflix夭折 串流平台步步錯

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
含著金湯匙出生的串流影片平台Quibi，因為決策的各種錯誤，短短半年就夭折。(photo from Quibi ANZ臉書粉專)
含著金湯匙出生的串流影片平台Quibi，因為決策的各種錯誤，短短半年就夭折。(photo from Quibi ANZ臉書粉專)

一步錯、步步錯的代表，串流影片平台Quibi半年多就夭折！由夢工廠創造者卡森伯格一手製造，Quibi一度號稱「短影片屆Netflix」，獲得高達近20億美元的各方投資與多影片製造商的看好。外媒6日報導引述內部人員的話，Quibi過於執著用戶體驗，內容製造與吸引新世代用戶的市場分析都沒做好，加上遇到疫情讓原本想吸引零碎時間用戶期望落空而失敗收場。

Quibi光速衰亡

Quibi是2年前就開始嘗試的OTT平台，由夢工廠創始者、在好萊塢人脈極廣的卡森伯格一手製造，主打短時長的影片，打算結合手機等移動裝置，吸引零碎時間多的用戶市場，卡森伯格與團隊對技術端相當盡心，目的以提供高用戶體驗為賣點，一度被封為「短影片屆的Netflix」，吸收非Netflix的目標用戶，達成行銷分眾化。

Quibi在深獲各方看好的情況下，獲得約18億美元的投資，以及眾多頻道商的認可，更有好萊塢知名導演願意嘗試撰寫短時長的影片腳本，Quibi強勢到在NFL超級盃、奧斯卡晚會上一擲千金，買下廣告時段。但最終，Quibi僅存活半年多，連低價轉賣給大公司都被拒，卡森伯格只能在本月初無奈宣告Quibi夭折。

決策不懂新世代用戶

究竟Quibi問題出在哪，是卡森伯格的設想太過前衛、收看習慣還沒跟上嗎？根據《BBC》訪談匿名內部人員，Quibi的發想沒有問題，否則無法吸引到這麼多公司看好，問題是出在「卡森伯格團隊走錯方向」，加上運氣真的差，今年4月多一上線就撞上疫情槍口，放大了Quibi的缺陷。

卡森伯格團隊太過執著用戶體驗，他們似乎陷入「短影片屆Netflix」的名號迷失，認為只要創造出高品質觀看體驗，就能穩穩抓住用戶的心，所以將重點放在與移動裝置（手機等）的技術配合，卻忽略了Netflix起家的基礎：內容製作。

運氣也差

Quibi並未拿出能媲美Netflix《紙牌屋》等級的自製影集，再加上運氣差，疫情讓Quibi流失原本設定的通勤族、上班族，這些人的零碎時間轉換成「長時間待在家」，就算想看影片，也會優先找評價高的Netflix影片，Quibi的「頂級技術、劣級內容」根本沒有讓用戶掏錢的吸引力。

其次，Quibi在走錯第一步後，後面決策堪稱步步錯，《The Verge》此前的報導指出，Quibi上線後發現表現不如預期，只能草草改打「社群媒體牌」，想學IG、抖音等當紅軟體的老招（用戶分享），拖到7月才添增截圖分享影片的功能（說明Quibi原先根本沒考慮社群分享），但已經為時已晚，簡言之，Quibi上線之前對新世代用戶的市場調查相當失敗。

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