華納宣布明年所有新電影 透過HBO Max服務率先提供觀看

除了日前確定檔期延後四次的《神力女超人1984 (Wonder Woman 1984)》，將會在聖誕節透過HBO Max服務播放 (註)，華納媒體執行長Ann Sarnoff稍早更宣布，明年所有新電影都會在美國地區同時透過HBO Max服務與可對外開放觀看的電影院播放。

註：台灣因為受到疫情影響相對較小，因此得以搶先歐美市場在電影院售票上映。

除此之外，相較其他線上播放平台，HBO Max將會有一個月的平台獨佔播放權，藉此吸引更多消費者透過HBO Max服務觀看電影內容。

按照目前規劃，華納兄弟影業明年預計上映電影，將包含《駭客任務4 (Matrix 4)》、《哥吉拉對金剛 (Godzilla vs. Kong)》、《自殺突擊隊：集結 (The Suicide Squad)》，以及《湯姆貓與傑利鼠 (Tom & Jerry)》等17部備受期待電影。

而在今年因為疫情影響，使得許多原本準備上映電影都因為電影院暫時關閉，導致營收受到影響，甚至難以回收拍攝製作成本。在華納媒體目前規劃，希望明年能透過線上與線下併行方式，一旦明年疫情依然沒有恢復起色的話，依然可以透過線上提供使用的HBO Max服務吸引消費者觀看，並且透過平台期間獨佔形式增加觀看人數，進而可回收電影拍攝製作成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》